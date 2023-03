Tutkimus: Nämä ovat seitsemän yleisintä long covidin oiretta

Iso tutkimusotos

He analysoivat yli 17 000 koronapotilaan tietoja, jotka oli tallennettu järjestelmään ennen huhtikuun 14. päivää vuonna 2022, yli 17 000 muun hengitystievirusdiagnoosin saaneen potilaan tietoja aikaväliltä 1.3.2020–1.4.2021 sekä yli 15 000 sellaisen potilaan tietoja, jotka eivät olleet sairastaneet hengitystieinfektioita vuosien 2020 ja 2022 välillä.

Seitsemän oireen lista ei tule olemaan lopullinen

– Tietoa saadaan jatkuvasti lisää ja on mahdolista, että jotkin oireet eivät nousseet merkittäviksi long-covidiin liittyen tässä analyysissa.

Listata jäi pois tiettyjä oireita

Tutkimustieto myös osittain ongelmallista

Purpuran mukaan sähköisiin terveystietoihin pohjautuva tutkimustieto on kuitenkin myös ongelmallista.

– Ensinnäkin tutkimustulokset ovat riippuvaisia potilaita tutkineiden lääkäreiden long covid -tietotasosta ja taidoista lisätä tieto koronadiagnoosista järjestelmään. Lisäksi useat lievistä koronaoireista kärsivistä potilaista jäävät testaamatta koronan varalta, joten on virheellistä olettaa, ettei kenelläkään kontrolliryhmän yli 15 000 potilaasta olisi koskaan ollut koronaa.

Aikajaksona, johon tutkimuksessa keskityttiin, testattiin koronan varalta eniten niitä potilaita, joilla on ennestään jokin vakava sairaus – toisin sanoen riskiryhmään kuuluvia potilaita.

Hänen mukaansa tutkimuksesta ei tee kattavaa se, että tutkimusotos on iso.

– He ajattelevat, että potilas on huonossa kunnossa, koska on juuri ollut sairaana, ja pitävät ratkaisuna sitä, että potilaat tekevät enemmän töitä saavuttaakseen paremman fyysisen kunnon.