Vatsatautia vai koronaa? Yksi merkittävä ero

Uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19 aiheuttaa monenkirjavia oireita, jotka sopivat useaan muuhunkin tautiin. Rokotusten myötä moni sairastaa taudin lieväoireisena, jolloin sen erottaminen muiden hengitystievirusten aiheuttamista flunssista on hankalaa.

Vatsataudin ja koronavirustaudin oireet

Vatsataudilla tarkoitetaan suolistotulehdusta eli gastroenteriittiä. Se on hyvin tavallinen sairaus etenkin lapsilla, joista se tarttuu herkästi muihin perheenjäseniin.

Vatsatauteja aiheuttavat virukset ja bakteerit, jotka tarttuvat esimerkiksi kosketustartuntana tai ruoka-aineiden ja juomaveden kautta. Suomen kaltaisissa hyvän hygienian maissa yleisin äkillisten suolistoinfektioiden aiheuttaja on norovirus.

Tyypillisiä vatsataudin oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, ripulointi , vatsakipu, huono ruokahalu ja kuume. Koska tauti aiheuttaa herkästi nestehukkaa, on sairastuneen tärkeää juoda.

Yksi merkittävä ero: Vatsataudissa on harvoin ylähengitystieoireita

Esimerkiksi mahdolliset haju- ja makuaistin häiriöt sekä yskä ovat tyypillisiä koronan aiheuttamia oireita, kun taas vatsatautien yhteydessä niitä ei juuri esiinny. Myös rintakivut ovat vihje siitä, että kyseessä on covid-19 eikä vatsatauti.

– Jos potilaalla on tiedossa altistuminen koronalle, nämä oireet ovat paljon huolestuttavampia, Elliot sanoo.

Milloin hoitoon vatsataudin vuoksi?

Myös vatsatautiin sairastuneen kannattaa pysyä kotosalla, sillä esimerkiksi norovirus on herkkä tarttumaan. Suolistotulehduksiin ei ole lääkettä, vaan elimistön oma puolustusjärjestelmä parantaa tulehduksen päivien kuluessa.

Jos ripulissa on verta tai tauti kestää yli kolme päivää, on syytä hakeutua hoitoon. Lapset ja vanhukset ovat aikuisia suuremmassa kuivumisvaarassa, ja heidän on hakeuduttava lääkäriin herkemmin, jos nesteiden nauttiminen ei onnistu. Yhtämittainen oksentelu, ripuli, korkea kuume ja yleiskunnon huononeminen ovat myös syitä lähteä lääkäriin.