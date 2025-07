Suomalaiskeksintö voi mullistaa aivoinfarktin hoidon – testattuja toimitettu suoraan ensiapuun

Suomalaisyritys on mullistamassa sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyn kannettavalla kuvantamislaitteellaan.

Jack Parkerin ja Onni Erikssonin kehittämä kannettava AIM-kuvantamislaite voi mullistaa sydän- ja verisuonitautien hoidon, mutta ennen kaikkea niiden ennaltaehkäisyn.

Tekoälyä sekä yleisiä kuvantamismenetelmiä, kuten magneettikuvausta, tietokonetomografiaa ja ultraäänikuvantamista, yhdistävä AIM-teknologia havaitsee verisuonipoikkeamia, jotka ovat yhteydessä aivoinfarkteihin.

Laite on vielä toistaiseksi tarkoitettu kaulavaltimon kuvaamiseen, mutta tulevaisuudessa sillä on mahdollista kuvantaa kaikki kehon suuret verisuonet.

– Kaulavaltimo kuljettaa verta sydämestä aivoihin. Ahtautunut kaulavaltimo on vahvasti yhteydessä aivoinfarkteihin, AIATELLA-yrityksen toimitusjohtaja ja toinen perustaja Jack Parker kertoo.

Testistä suoraan ensiapuun

Kuvantamisen ja tekoälyn yhdistävällä laitteella on mahdollista nähdä vain minuuteissa, miten hyvin veri virtaa suonessa ja onko valtimon seinämiin kertynyt sairauden merkkejä.

– Meidän on mahdollista selvittää riskisi sairauteen. Se, kuinka suuri riski on, mikä sairaus on kyseessä ja mitä on tehtävissä, Parker kertoo.

– Vastaan on tullut tapauksia, jotka olemme lähettäneet suoraan ensiapuun, kun kuvassa on näkynyt merkittävä sairaus, hän paljastaa.

Vähemmän sairastuneita ja kuolleita

Verenkiertoelinten sairaudet ovat edelleen suomalaisten yleisin kuolinsyy.

Parkerin ja Erikssonin tavoitteena on kuvantamismenetelmällään tunnistaa sydän- ja verisuonisairauksien merkit kansalaisilla – jo ennen kuin he sairastuvat.

– Tiedämme, että ihmiset kohtaavat paljon esteitä hoitoon pääsyssä, etenkin, jos he ovat oireettomia. Jos olisimme siellä, missä ihmiset, löytäisimme riskissä olevat ennen kuin heillä on oireita, Parker sanoo.

– On epärealistista, että valtavia CT-kuvauskoneita tuotaisiin ihmisten keskuuteen julkisiin tiloihin. Kannettavan AIM-laitteemme voi viedä sinne, missä ihmiset ovat, ja sillä on mahdollista skannata ihmisiä massoittain tehokkaasti ja nopeasti, Parker sanoo.

AIM-kuvantamislaitteen kehitystyötä tehneellä Jack Parkerilla on kokemusta lähipiiristään siitä, kuinka alihoidettuna sydän- ja verisuonitaudit johtavat vakaviin tilanteisiin.MTV

Tyypillisesti verisuonten tukkeumat löytyvät vasta, kun ne aiheuttavat jo oireita tai vaativat leikkaushoitoa.

– Pitkässä juoksussa teknologiamme vähentäisi sairastuneita ja leikkaushoitoa vaativia potilaita ja siten terveydenhuollon resursseja ja rahaa.

AIM-laite mukaan Punkkibusseihin?

Parkerin mukaan yksi mahdollisuus kiertäville julkisille kuvantamistutkimuksille voisi olla erimerkiksi Punkkibusseissa.

Parker arvioi, että kaulavaltimoiden kuvantamismenetelmä tulee olemaan suomalaisten saatavilla lokakuussa.

Teknologian kehitystyö ja ensimmäiset kuvantamistutkimukset on niin ikään tehty nimenomaan Suomessa ja suomalaisilla.

– Ikävä kyllä suomalaisilla on korkea geneettinen taipumus sydän- ja verisuonitauteihin, mikä on jälleen yksi lisäsyy tehdä tämä kuvantaminen ennen kuin ollaan oireisessa vaiheessa.

Tunnin käsityöstä minuutteihin

Toisena tavoitteena Parkerilla ja Erikssonilla on saada teknologiansa terveydenhuollon käyttöön. Parker arvioi, että tämä voisi tapahtua vuoden 2026 aikana.

– Terveydenhuolto kamppailee resurssi- ja lääkäripulan kanssa. Aivoinfarktiriskissä olevan potilaan aikainen diagnoosi vähentäisi leikkausta tarvitsevien ja hoidettavien potilaiden määrää, Parker sanoo.

– Ennaltaehkäisy on halvempaa kuin sairauden hoito. Kuvantamisteknologiamme käyttö on kymmeniä tuhansia euroja halvempaa kuin valtimotukkeutumien tai aivoinfarktien hoito.

Säästöä tulee muun muassa käsityön vähenemisestä.

Siinä missä kokeneet radiologit ja kardiologit saattavat käyttää jopa tunnin verisuonirakenteiden muutosten manuaaliseen mittaamiseen ja dokumentointiin, AIATELLA:n teknologia hoitaa sen muutamissa minuuteissa.

– Tulevaisuudessa se voi lisätä lääkäreiden mahdollisuutta diagnosoida, seurata ja hoitaa sydän- ja verisuonitautipotilaita tarkemmin ja yksilöllisemmin, Parker sanoo.