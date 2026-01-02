Enontekiöllä on mitattu pakkasta lähes 40 astetta.
Yöllä kiristynyt pakkanen on kirjoittanut jälleen uusiksi kuluvan talven pakkasennätyksen. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Kilpisjärven kyläkeskuksella Enontekiöllä on mitattu 39,9 astetta pakkasta.
Lapissa on ollut laajalti 20–30 astetta pakkasta. Myös eteläisessä Suomessa lämpötila on painunut yli 10 pakkasasteen.
Pohjoisessa kireät pakkaset jatkuvat, Ilmatieteen laitos kertoo. Etelässäkin pakkanen kiristyy viikon vaihtuessa, mutta aluksi pakkanen on heikompaa ja luntakin sataa.