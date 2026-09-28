Lentotukikohtaa uhanneen terrori-iskun valmistelusta epäillyt miehet ovat Britannian kansalaisia, kertoo poliisi.
Poliisin mukaan kaikki epäillyt asuvat Lontoossa.
Epäillyt viisi parikymppistä miestä ovat olleet kiinni otettuina eilisestä asti.
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Viranomaiset tutkivat epäiltyä terroriteon yritystä Fairfordissa lähellä Britannian ilmavoimien tukikohtaa, jota myös Yhdysvallat käyttää.
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Brittimedian mukaan terrorisminvastainen poliisi tutkii Iranin mahdollisia yhteyksiä tapaukseen.