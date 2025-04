Lastensuojeluilmoitusmäärät kasvavat, vaikka syntyvyys laskee – "Rapauttiko sote-uudistus yhteistyön?"

Tampereella kasvuvauhti on voimakkainta. Silti ilmoituksia tehdään useita tuhansia vähemmän kuin saman kokoluokan Vantaalla.

Suurista kaupungeista Oulussa ilmoitusmäärien kasvu on pysähtynyt.

"Hämmentävää"

Väestöliitossa kehitystä pidetään hämmentävänä, sillä lasten määrä Suomessa ei kasva, päinvastoin.

– Syntyvyys on todellakin laskenut Suomessa 2010 luvulta. Vuonna 2010 Suomessa syntyi 60 000 lasta, ja vuonna 2023 vain 43 000 lasta. Näiden lukujen valossa on hämmentävää, että lastensuojeluilmoitusten määrät yhä kasvavat, toteaa toimitusjohtaja Tiina Ristikari.

Tutkimuksia, jotka osaisivat selittää tilannetta on vain vähän.

– Oma arvaukseni eri tutkimustuloksia yhdistämällä on se, että taustalla on useita eri tekijöitä, kuten lakimuutos, joka velvoittaa koulut seuraamaan ja puuttumaan koulupoissaoloihin on iso tekijä. Jos koululla ei ole keinoja puuttua asiaan, tehdään herkästi lastensuojeluilmoitus.

– Toisaalta näemme, että kunnissa, joissa lapsiperheköyhyys on lisääntynyt, myös sijoitukset ovat lisääntyneet.

– Nuorten mielenterveysongelmat tai ainakin oireiden lisääntyminen varmasti osiltaan selittää tätä myös.

Löytyykö syy sote-uudistuksesta?

Yksi Ristikarin nostama syy on ehkä yllättävin, nimittäin sote-uudistus.

– Voi olla, että yksi syy on hyvinvointialueuudistus, jonka myötä aikaisemmin toimineet yhteistyökäytännöt sivistys- ja sotepalvelujen välillä ovat rapautuneet.

Yhteistyöllä Ristikari tarkoittaa muun muassa sitä, että jos lasten kasvuympäristöissä, koulussa tai varhaiskasvatuksessa herää huoli lapsesta, eikä arjen yhteistyökäytännöt sotepalveluihin ole riittävän tiiviit, jää vaihtoehdoksi tehdä lastensuojeluilmoitus.

Sosiaalihuoltolain mukaiset avopalvelut ovat vähentäneet lastensuojelun asiakkuuksia

Esimerkiksi Helsingissä ilmoitusmäärät ovat vuonna 2024 kasvaneet 11 prosentilla edellisestä vuodesta, mutta ilmoitusten kohteena olevien lapsien määrässä kasvu on ollut vain 7 prosenttia.

– Yhdestä lapsesta tulee usein useampi kuin yksi ilmoitus, toteaa sosiaalityön päällikkö Jonna Vanhanen.

Vanhasen mukaan syntyvyyden lasku ei näy vielä.

– Eniten ilmoituksia tehdään peruskouluikäisistä lapsista ja vaikka uusien ikäluokkien syntyvyys onkin laskussa, niin tuo ikäluokkien pienentyminen ei näy vielä näissä ikäluokissa, joissa ilmoituksia tehdään eniten.

On myös huomattava, että lastensuojeluilmoituksien määrä ja lastensuojelun asiakasmäärät eivät korreloi keskenään.

– Lastensuojelun asiakasmäärät ovat laskeneet sosiaalihuoltolain muutoksen myötä. Sosiaalihuoltolain muutoksella pyrittiin vahvistamaan peruspalveluja ja perhesosiaalityö ja muut laajentuneet sosiaalihuoltolain mukaiset avopalvelut ovat vähentäneet lastensuojelun asiakkuuksia, toteaa johtaja Saila Nummikoski.