Puolustusvoimissa selvinneet bonuskorttien väärinkäytösepäilyt on saatu pääosin käsiteltyä, Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle.
Joistakin vakavimmista tapauksista käynnistettiin rikostutkinta. Joissakin tapauksissa rikosoikeudellinen käsittely on vielä kesken.
Yhtään tuomiota ei Uutissuomalaisen mukaan ole vielä annettu eikä tapauksista ole seurannut irtisanomisia.
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Uutissuomalaisen mukaan suurimmassa osassa tapauksista ei ollut kyse bonuskorttien väärinkäytöksistä, vaan esimerkiksi kanta-asiakastietojen kirjautumisesta ilman henkilön omaa myötävaikutusta.