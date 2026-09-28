18-vuotiaan senegalilaismaalivahdin kuoleman jälkeen on käynnistetty murhatutkinta.
Senegalilainen maalivahti Cheikh Touré, 18, oli yksi jalkapallourallaan etenemisestä haaveilleista nuorista afrikkalaisurheilijoista. Syksyllä 2025 häneen ottivat yhteyttä kykyjenetsijöinä valheellisesti esiintyneet henkilöt.
Touré maksoi heille The Guardianin mukaan 220 000 Länsi-Afrikan frangia eli noin 335 euroa päästäkseen testattavaksi. Nuori pelaaja luuli menevänsä Marokkoon jalkapallon perässä, mutta hänet kidnapattiin ja vietiin Ghanaan.
Touré pakotettiin soittamaan perheelleen ja pyytämään 850 000 Länsi-Afrikan frangia eli noin 1 300 euroa vapauttamistaan vastaan.
Perhe onnistui siirtämää osan summasta kidnappaajille. Touré kuitenkin lopulta lakkasi vastaamasta äitinsä viesteihin, ja yhtenä päivänä äiti sai viestin, jossa Tourén kerrottiin kuolleen.
Ghanan poliisi on tiedottanut pidättäneensä kaksi henkilöä epäiltynä maalivahdin murhasta.
Tourélla oli useita vatsan alueen vammoja, kun hänet vietiin sairaalaan Ghanan Kumasissa lokakuussa 2025. Pelaajan sairaalaan vieneet henkilöt väittivät olevan tämän veljiä. He väittivät, että Touré oli ollut onnettomuudessa.
Epäillyt veivät Tourén ruumiin ruumishuoneelle ja pakenivat.
Epäillyt ovat 32-vuotias nigerialainen ja 24-vuotias burkinafasolainen. Heidät otettiin kiinni toissa sunnuntaina piilopaikasta Banpanasen kylässä. Kaksi muuta epäiltyä on vapaalla jalalla.