Lentopallon EM-kisoissa historiallisen pronssimitalin ottanutta Suomen miesten lentopallomaajoukkuetta juhlitaan tänään Tampereella.
Tampereen Keskustorilla järjestetään kansanjuhla lentopallosankareille tänään kello 17.30 alkaen.
MTV Uutiset lähettää suoraa lähetystä paikan päältä noin kello 18.30 alkaen, jolloin itse EM-mitalisteja odotetaan saapuviksi lavalle.
Suomi eteni Tampereen alkulohkostaan pudotuspeleihin Italiaan, jossa se kaatoi Kreikan ja sen jälkeen voitti hallitsevan maailmanmestarin Italian. Välierissä tuli tappio Ranskalle, mutta lauantaina pelatussa EM-pronssiottelussa Suomi kaatoi Slovenian 3–0. Mitali on Suomen lentopallomaajoukkueelle ensimmäinen arvokisoissa.