Esko Roine kertoi aikaisemmin tässä kuussa vieraileensa parantumattomasti sairaan Seela Sellan luona sairaalassa. Sella menehtyi 28. syyskuuta.

Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Sella menehtyi 28. syyskuuta.

Näyttelijä Esko Roine kertoi käyneensä tapaamassa parantumattomasti sairasta kollegaansa ja ystäväänsä Sellaa sairaalassa juuri ennen vierailuaan Viiden jälkeen -ohjelmassa 10. syyskuuta. Kohtaaminen oli Roineen mukaan hyvin lämminhenkinen.

– Seela vaikutti pirteämmältä kuin minkä käsityksen sain esimerkiksi joistakin puheluista, Roine kertoi lähetyksessä.

– Kun lähdettiin siitä vaimoni kanssa ja sanoin hänelle, että me tullaan vielä uudelleen, hän sanoi: "Niin, jos minä olen täällä enää silloin".

Esko Roine kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa tuolloin palliatiivisessa hoidossa olevan Seela Sellan voinnista.

Roine kiersi Sellan kanssa noin kuuden vuoden ajan ympäri Suomea Rakkauskirjeitä-näytelmän parissa. Kun Sella sairastui vakavasti, esitykset keskeytyivät.