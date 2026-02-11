Jutta Larm laittaa harvinaisen Birkin-laukkunsa myyntiin.

Dokumentaarinen tv-sarja Iholla seuraa neljän julkisuudesta tunnetun päähenkilön tarinaa ja elämää Iholla-kameran välityksellä. Ohjelman kuudennessa jaksossa Jutta Larm laittaa merkkilaukkunsa myyntiin. Jakso on nähtävillä Katsomo+:ssa.

Kyseessä on laukkuharvinaisuus, Hermesin Birkin -laukku. Laukku on aikanaan ollut Larmille tärkeä, mutta nyt hän kokee, että kallis laukku vain makaa turhaan kaapissa ja hän haluaa siitä eroon.

Larm vie laukun arvioitavaksi luksuslaukkuja myyvään liikkeeseen Helsinkiin. Laukun myyntihinnaksi laitetaan 12 900 euroa.

– Birkin on legendaarinen laukku. Haluan siitä kuitenkin nyt eroon, koska en tee sillä yhtään mitään. Se päätyy nyt sellaiselle henkilölle, joka sitä osaa arvostaa. Siinä seisoo nyt rahaa ihan turhaa, hän kuvailee.

Videolla Jutta Larm vie laukkunsa myyntiin.