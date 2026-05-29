Anton Nykänen teki itselleen tuttua valtaisaa jälkeä penkkipunnerruksen MM-kisoissa.

Alle 23-vuotiaiden maailmanennätys, ikäluokan maailmanmestaruus ja painoluokkien vertailussa koko ikäluokan paras nostaja. 83-kiloisissa kilpaileva Anton Nykänen pystyi klassisen penkkipunnerruksen MM-mittelöissä samaan meriittisarjaan kuin viime vuonna – entistäkin riuskemmin raudoin.

Vuosi sitten temppu toteutui Norjan Drammenin MM-kilpailuissa 211,5 kilon ME-tuloksella.

Nyt suomalainen voimanostaja toteutti sen Puolan Varsovassa julmilla 215,5 kilon romuilla.

23-vuotiasta Nykästä haastoi jälleen tiukimmin tuttu ruotsalainen kilpakumppani Emil Lundgren. Kumpikin nosti ensin onnistuneesti 197,5 kiloa ja sen jälkeen 207,5 kiloa, mutta 215,5 oli ruotsalaiselle selkeästi liikaa.

Nykäsellä alle 23-vuotiaiden ME-kuorma sen sijaan nousi massiiviseen lastiin nähden ruudikkaasti. Vasen käsi ensin ylös, oikea seurasi perässä.

Yhdysvaltain Joseph Borenstein ehti pitää välissä alle 23-vuotiaiden 83-kiloisten ME:tä tasan 215 kilon penkkauksella.

Nykäsen 215,5 kiloa on myös avoimen luokan Suomen ennätys. Avoimen luokan SE:itä hän on tehnyt myös 74-kiloisiin (192,5 kiloa) ja 93-kiloisiin (215 kiloa).

Paljon suomalaisia maailmanmestareita

Monet muutkin suomalaiset todistivat kovuutensa Varsovassa, ja kultajuhlaa riitti yllin kyllin.

Mira Lahtinen voitti uransa ensimmäisen maailmanmestaruuden naisten 84 kilon sarjassa. Lahtisen voittotulos ja uusi ennätys 137,5 kiloa on myös SE.