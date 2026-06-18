Ohituskaistalla pitkään ajaminen ei ole sallittua, mutta poikkeuksiakin sääntöön on.

MTV:n toimittaja Jesse Kamras hyppäsi auton rattiin juhannusruuhkassa, ja huomasi, että moni ajeli kokonaan ohituskaistalla. Samaan aikaan oikeanpuoleisella, eli niin sanotulla ajokaistalla, oli tilaa vaikka kuinka.

Välillä tilaa oli jopa niin paljon, että kaikki muut näyttivät ajavan ohituskaistalla, ja vain Jesse Kamras yksin oikealla puolella.

– Tässä me voidaan vilkuttaa ohituskaistalla ajaville, Kamras ihmetteli ajaessaan.

Tilanne hämmensi myös MTV:n uutistoimituksessa, sillä tietojemme mukaan ohituskaistalla pidempään ajaminen ei ole sallittua, eikä oikealta puolelta myöskään saisi ohitella.

Ylikomisario Markku Koskimäki Itä-Uudenmaan poliisista vahvistaa, että ohituskaista on tarkoitettu vain ohittamiseen. Säännöstä voidaan kuitenkin poiketa.

– Ohituskaista on tarkoitettu ohittamiseen, mutta ruuhkatilanne on hieman eri asia. Kun mennään selkeässä jonossa, ja toinen jono vetää paremmin, on ihan luonnollista, että vaihdetaan kaistaa, Koskimäki sanoo.

Koskimäen mukaan se, että ruuhkassa oikealla kaistalla kuljetaan välillä nopeammin kuin ohituskaistalla, ei myöskään ole varsinaista ohittelua.

– Jos ruuhkatilanteessa alettaisiin valvomaan, että ohituskaistaa käytetään pelkästään ohittamiseen, niin se olisi mahdottomuus. Siinä ei olisi liikenteen sujuvuuden kannalta mitään järkeä, Koskimäki sanoo.

Normaalitilanteessa kuljettaja voi saada sakot, jos ajaa ohituskaistalla pidempään tai ohittaa oikealta puolelta.

Video alla: Jesse Kamras kurkisti myös juhannusmatkalaisten takakontteihin

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