Vain hieman yli puolet tiellä liikkuvista suomalaisista noudattaa nopeusrajoituksia tietyömaiden kohdalla, kertoo tuore kysely.

Liikenneturvan mukaan selvä enemmistö noudattaa työmaarajoituksia ainakin joskus, mutta vain hieman yli puolet kertoo laskevansa nopeutta aina työmaan kohdalla.

Kahdeksan prosenttia hidastaa hyvin harvoin ja prosentti ei koskaan.

MTV

– Kyllähän siihen pitää varautua, että joudutaan jopa pysähtymään ja että on henkilöitä töissä. Ei voi ajatella, että nyt kun on tietty kellonaika tai viikonpäivä, niin ei sitten tarvitsisikaan rajoituksesta välittää, sanoo yhteyspäällikkö Pasi Pohjonen Liikenneturvasta.

Nopeusrajoitusten puutteellinen noudattaminen on huomattu myös poliisissa.

– Kyllä nopeutta alennetaan, mutta ei riittävästi. Sellainen tuntuma on, että ajetaan kuitenkin ylinopeutta ja siinä olisi parannettavaa, sanoo poliisiylitarkastaja Ari Järveläinen Poliisihallituksesta.

MTV

Hänen mukaansa poliisi valvoo nopeuksia säännöllisesti myös työmailla. Nopeusrajoitusten noudattamatta jättämisestä määrättävät rangaistukset määräytyvät aina tapauskohtaisesti, mutta sakot napsahtavat siitä huolimatta, että muutkin tiellä liikkujat ajaisivat ylinopeutta.