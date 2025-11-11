Poliisin valvonnassa liki sata autoilijaa sai liikennevirhemaksun bussikaistalla ajettuaan.
Länsi-Uudenmaan poliisi on valvonut liikennettä marraskuun harmaudessa.
Viime viikon lopulla partiot valvoivat liikennettä esimerkiksi Kehä II:n linja-autokaistalla.
Yhden ratsian aikana kirjattiin 92 liikennevirhemaksua linja-autokaistaa käyttäneille autoilijoille.
– Haluammekin korostaa, että oikaisemalla laittomasti linja-autokaistan kautta aiheutuu rikkomuksen lisäksi ylimääräistä ruuhkaa Kehä II:lle ja vaaratilanteita kaistanvaihdoista, toteaa komisario Hannu Kontola poliisin tiedotteessa.
