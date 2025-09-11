Joanna Wallinheimo ja Costee saavat perheenlisäystä.

Rantabaari-sarjasta tuttu näyttelijä Joanna Wallinheimo ja hänen kumppaninsa, laulaja-lauluntekijä Costee, oikealta nimeltään Jussi Tiainen odottavat esikoistaan. Pari kertoo vauvauutisesta Instagramiin jakamansa kuvaparin yhteydessä.

Instagram-postauksensa ensimmäisessä kuvassa tulevat vanhemmat poseeraavat Lucifer-kissansa kanssa. Julkaisun toisessa kuvassa näkyy kynttilöitä ja ultraäänikuva.

– Jos kaikki menee hyvin, Luciferista tulee ensi vuonna isoveli ja meille tulee pikku piru, julkaisun yhteydessä lukee.

Wallinheimo tunnetaan roolistaan Rantabaari-sarjan Mimosana. Hänen isänsä on kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo.