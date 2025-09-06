Costee julkaisi neljännen albuminsa: "Tekstini ovat tosi rehellisiä"

Costee julkaisi neljännen albuminsa.
Artisti Costee nousi suuren kansan tietoisuuteen viime kevään Uuden Musiikin Kilpailusta. Jo neljä albumia julkaissut laulaja vieraili MTV:n Huomenta Suomessa kertomassa tuoreesta Nää pirut on mun kavereit -levystään. Costee sanoo, että albumin nimi kertoo monista tunteista.
– Välillä ne ovat synkkiä ajatuksia. Välillä ne voivat olla toki iloisiakin asioita. Ne ovat rakkautta ja myös mielenterveysongelmia, laulaja sanoo.
Costee kertoo elämänsä kirkkaista hetkistä ja kuvailee rakkauden olevan yksi sellaisista.
– Kyllähän rakkaus on sellainen kirkas hetki. Minulla on ihania ystäviä niin he tuovat myös kirkkaita hetkiä elämään, laulaja sanoo.
Myös muille artisteille biisejä tekevä Costee kuvailee omaa musiikkiaan rehelliseksi.
– Tekstini ovat tosi rehellisiä. Ne tulevat todella luonnollisesti ja en oikein osaa keksiä asioita, enkä värittää.
