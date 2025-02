MTV seuraa UMK-finaalia – Goldielocks ei esiinny finaalissa

Uuden Musiikin Kilpailun finaali käydään 8. helmikuuta kello 21 alkaen. Voit seurata finaalin tunnelmia tässä artikkelissa.

Uuden Musiikin Kilpailun finaali käydään 8. helmikuuta kello 21 alkaen Nokia Arenalla, Tampereella.

Kilpailun voittaja edustaa Suomea Euroviisuissa Sveitsin Baselissa 13.–17. toukokuuta.

Esiintymisjärjestys UMK-finaalissa on seuraava:

UMK:n kenraaliharjoitus käytiin tänään aiemmin päivällä. Kenraalissa nähtiin kilpailijoiden lisäksi myös artisti Sannin potpuri sekä fantasiabändin versio Shanghain valot -kappaleesta.

Katso kenraalin tunnelmia ja esimakua finaalista täältä.

UMK:n finaali alkaa kello 21. Voit seurata sen tunnelmia tässä artikkelissa.

21.27 Goldielocks ei esiinny finaalissa.

Lääkäri on käskenyt Goldielocksia säästämään ääntänsä, joten hän ei esiinny finaalissa. Hänen esityksensä näytetään videolta, joka on taltioitu eilen.

Lehtikuva

21.24 Neea River aloittaa show'nsa lasereiden siivittämänä.

Neea River kajauttaa Nightmares-biisinsä korkealta ja kovaa. Show'n alussa artisti on laservalojen ympäröimä. Lavalla nähdään myös piikkilavasteita.

Lehtikuva

21.16 Costee avaa illan UMK-esitykset.

Costee aloittaa Sekaisin-kappaleen esityksensä korkeasta tornista. Lavalla nähdään myös tulta.

Lehtikuva

21.08 Äänestys alkaa.

21.05 Juontajat Sanni ja Jasmin Beloued astuvat lavalle.

Lehtikuva

21.02 UMK-kilpailijat esitellään.

21.00 Finaali alkaa Windows95manin ja Henri Piispasen esityksellä. Windows95man laskeutuu katosta siivet selässään dj-pöytänsä ääreen.

20.35 Nokia Arenalla on jo tunnelma katossa.

Paikalla on myös Suomen vuoden 2023 euroviisuedustaja Käärijä ruotsalaisen Hooja-duon kanssa. He julkaisivat äskettäin yhteiskappaleen San Francisco Boy. Käärijä kertoi MTV uutisille, ettei ole oikein vieläkään ehtinyt palautua Euroviisuista.

Hooja-duo, Käärijä ja Häärijä