Näin UMK-esitykset tulkitaan viittomakielelle – mutta miten kuuro löytää rytmin? "Saan sen kehoon"

Uuden Musiikin Kilpailu järjestetään lauantaina Tampereella. Tuttuun tapaan luvassa on myös viittomakielinen show. Tänä vuonna kappaleista vastaa kolme viittomakieliartistia.

Näyttelijä ja viittomakieliartisti Silva Belghiti eläytyy Erikan Ich komme -kappaleeseen, ja kertoo jutelleensa UMK-artistien kanssa.



– Erika kertoi laulustaan. Hän halusi näyttää sellaista vahvaa naisellista viestiä, Berghiti kertoo.

UMK:n viittomakieliset tulkit Silja Ruonala, Miguel Peltomaa jaMTV / YLE, Uuden Musiikin Kilpailu

Belghiti viittoo kilpailukappaleet aiemmilta vuosilta tutun viittomakieliartisti Miguel Peltomaan kanssa.



– Kun saimme tietää kilpailijat, sovimme, mikä biisi sopisi kellekin parhaiten.



– Mikä olisi persoonaani sopiva, ja kummalla olisi paras tatsi mihinkin. Tietyistä kappaleista jouduttiin vähän kilpailemaan, Silva Belghati hymyilee.



Lopulta kaksikko päätyi siihen, että molemmilla on kolme kappaletta.

Biisiin lisätään omia mausteita

Viittomakieliartistin tulee löytää kappaleesta oma tulkintansa.



– Katson ensin laulutekstin läpi. Alan tekemään raakaluonnosta ja käännän viittomakielelle. Sitten alan maustamaan sitä taiteellisemmaksi, Belghati kertoo.



– Ja tosiaan tulkin kanssa harjoitellaan rytmiä, koska en kuule mitään.

Belghatin mukaan haasteena viittominen rytmin mukaisesti.



– Minulla on tulkki taustalla näyttämässä rytmiä, onko jossain nopeampi vai vähän hitaampi venytys. Kaikkien viittomien pitää mennä rytmin kanssa samaan aikaan.



– Treenaan, että saan ulkomuistiin ja kehoon sen rytmin, Silva Belghati kertoo työprosessistaan.

Tulkki toimii korvina

Kuuleva ihminen ei voi kuin ihmetellä, kuinka upeasti kolmikko on ottanut musiikkikappaleet haltuunsa. Näyttelijä ja viittomakieliartisti Silja Ruonala tulkitsee väliaikaesityksiä.



– Meillä on oma kulttuurimme, oma arkikielemme ja kaikki erilaiset taiteelliset suuntaukset, Ruonala sanoo.



– Kaikki on viittomakielellä mahdollista. Ainoa, mitä emme saa, on äänimaailma.



Musiikki tulee kuitenkin viittomalla lähemmäksi myös kuulovammaisia.



– Perinteisesti katson aina ensin tekstin, kuka laulaa ja millainen tausta hänellä on, Silja Ruonala kuvailee.



– Treenaan itse paljon tulkin kanssa, koska tilaan tavallaan hänet korvikseni kertomaan, millainen tunnelma biisissä on.

Ruonala kertoo kuuntelevansa viittomansa musiikin pienellä kaiuttimella.



– Saan sen basson rytmin sieltä ja yritän mätsätä kaiken siihen tekstiin.



– Sitten alan vain viittomaan käännöstä ja harjoittelemaan.

"Tiesin heti, että haluan viittoa kappaleen"

Miguel Peltomaa on viittomakielisen UMK-tuotannon vastuuhenkilö. Moni muistaa hänet myös edellisvuosilta kilpailukappaleiden viittojana.



– On ollut ihanaa kehittää viittomakielistä UMK:ta. Nyt on kolmas vuosi menossa.



– Koko ajan tämä kehittyy. Kyllä tämä on ollut tosi mahtavaa, Peltomaa iloitsee.



Miguel Peltomaa on nauttinut kolmen kilpailukappaleensa harjoittelemisesta. Biiseissä on eroja ja kaikilla kilpailuartisteilla on omat persoonansa.



– Tänä vuonna Viivin biisi (Aina) on ollut sellainen, mihin olen saanut helposti tatsia. Hänen tekstinsä on todella koskettava. Tiesin heti, että haluan viittoa sen.



Neea Riverin biisi (Nightmares) on vaatinut Peltomaalta enemmän käännösratkaisujen miettimistä.



– Lopputulos on kyllä hieno. Toivottavasti kaikki katsovat lauantaina, miltä viittomakielinen versio näyttää.

Viihteen puolella vähän viittomia

Miguel Peltomaa kertoo ihmisten kiitelleen häntä siitä, että viittomakieltä on tuotu Suomessa enemmän näkyviin.



– Suomessa on ollut aika vähän viittomakielisiä ohjelmia viihteen puolella. Yleensä ne ovat virallisia tiedotustilaisuuksia tai muuta, Peltomaa toteaa.



– Sen takia on ihanaa, että UMK:n kautta pääsee kehittämään myös viihdepuolta. Pääsemme näyttämään, minkälaista se voi olla viittomakielen puolella Suomessa.



MTV Uutisten haastattelussa kysymykset tulkkasi viittomakielentulkki Senni Aspinen.