MTV Uutiset oli paikan päällä TTK-studiolla kauden neljännen suoran lähetyksen päätyttyä. Illan pudokkaat kertoivat tunnelmat heti tuloksen julkistuksen jälkeen.

MTV Uutiset oli paikan päällä Tanssii Tähtien Kanssa -studiolla heti neljännen suoran lähetyksen jälkeen sunnuntaina 27. syyskuuta. Näyttelijä Johanna Puhakan ja tähtiopettaja Jurijs "Jurza" Trosenkon taival TTK:ssa päättyi kolmantena parina.

– Totta kai harmittaa. Veikkaan, että pettymys tulee vasta huomenna. Mutta lähden kuitenkin ylpeänä itsestäni. Meidän hidas valssi oli ihana. Lähden siis hyvillä mielin, Puhakka sanoi.

Tanssiesityksessä oli koskettava lisä, kun näyttelijän isä Jari Puhakka oli mukana esittämässä tanssin taustalla kuultua kappaletta Pieni ballerina, jonka Jari-isä on aikanaan tehnyt tyttärelleen.

– Oli todella tunteellinen ilta. Pääsin isäni kanssa esiintymään. Ei tällaisia mahdollisuuksia saa. Sain siis kauniin lopetuksen tässä kilpailussa, Johanna Puhakka kommentoi.

Trosenko kertoi, että kaksikon treenit olivat sujuneet erinomaisesti.

– Johanna on ollut täydellinen oppilas. Hän oli innokas ja ehdotti omia ideoitaan esimerkiksi vaatetukseen, Jurza Trosenko kehui.

Kahden pienen kaksospojan äitinä Johanna Puhakka kiitää tukoverkkoaan siitä, että hän on päässyt osallistumaan TTK:hon. Myös hänen puolisonsa Samuel Glassar oli paikan päällä yleisössä kannustamassa.

Tanssijatkot katsottavissa joka sunnuntai MTV Katsomossa heti TTK-lähetyksen jälkeen.

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