MTV Uutiset oli paikan päällä Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen punaiselle matolla.
MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman punaisella matolla ennen lähetyksen alkua.
Kutsuvieraiden joukossa nähtiin Aki Riihilahti, joka oli tsemppaamassa vaimoaan Katri Riihilahtea. Myös viime vuonna TTK:ssa kilpailijana nähty Eric "Lakko" Savolainen sekä Herbalisti saapuivat yleisöön.
Punaisella MTV Uutisten haastattelussa nähtiin myös Matias Petäistö sekä Jenni Poikelus yhdessä Alma Hätösen kanssa.
Voit katsoa punaisen maton haastattelut tämän artikkelin yllä olevalta videolta.
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TTK:n neljäs livelähetys nähdään tänään 27. syyskuuta. Livelähetyksessä lavalle astuvat kaikki jäljellä olevat yhdeksän tähtiparia, uudistunut TTK-orkesteri ja