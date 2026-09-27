Erikoisjoukot kouluttajana tunnetuksi tullut Matias Petäistö kertoi MTV Uutisille, että iso osa hänen ajastaan menee maatilansa kotieläinten parissa.

MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman punaisella matolla ennen lähetyksen alkua.

Kutsuvieraiden joukossa nähtiin Erikoisjoukoista tuttu kouluttaja Matias Petäistö. Hän kertoi, että mikäli häntä pyydettäisiin ohjelmaan mukaan kilpailijaksi, ei hän suoraan tyrmäisi ehdotusta.

– Aika fifty-fifty. En nyt suoraan tyrmää, mutta kyllä tässä aika paljon joutuisi heittäytymään, Petäistö pohti.

Hän paljasti kesänsä kuluneen pitkälti maatilatöiden ja eläinten parissa. Mies osti hiljattain maaseudulta ison omakotitalon. Hän on hankkinut sinne pikku hiljaa eläimiä: lampaita, kanoja, koiria ja kissan. Tällä hetkellä eläimiä on jopa parikymmentä.

– Viimeisempänä tuli eilen kissa. Oliver-poikani auttaa eläinten kanssa aina, silloin kun on vuoroviikoin luonani. Eläinten hoitaminen menee terapiasta, Petäistö kertoi.