Erikoisjoukot kouluttajana tunnetuksi tullut Matias Petäistö kertoi MTV Uutisille, että iso osa hänen ajastaan menee maatilansa kotieläinten parissa.
MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman punaisella matolla ennen lähetyksen alkua.
Kutsuvieraiden joukossa nähtiin Erikoisjoukoista tuttu kouluttaja Matias Petäistö. Hän kertoi, että mikäli häntä pyydettäisiin ohjelmaan mukaan kilpailijaksi, ei hän suoraan tyrmäisi ehdotusta.
– Aika fifty-fifty. En nyt suoraan tyrmää, mutta kyllä tässä aika paljon joutuisi heittäytymään, Petäistö pohti.
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Hän paljasti kesänsä kuluneen pitkälti maatilatöiden ja eläinten parissa. Mies osti hiljattain maaseudulta ison omakotitalon. Hän on hankkinut sinne pikku hiljaa eläimiä: lampaita, kanoja, koiria ja kissan. Tällä hetkellä eläimiä on jopa parikymmentä.
– Viimeisempänä tuli eilen kissa. Oliver-poikani auttaa eläinten kanssa aina, silloin kun on vuoroviikoin luonani. Eläinten hoitaminen menee terapiasta, Petäistö kertoi.