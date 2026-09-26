Jemenin huthien iskuja on torjuttu Saudi-Arabiassa.
Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia drooneja ja ballistisia ohjuksia.
Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet kaksi droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa kaksi lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta.
Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energia-infrastruktuuriin sekä uhanneet öljynkuljetuksia Punaisellamerellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin.
Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan.