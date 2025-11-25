MTV Katsomon Futisprofeetat-ohjelma on palkittu Urheilutoimittajain liiton Vuoden digitaalisena hittinä.
MTV Urheilun jalkapallotoimittajien Timo Innasen ja Anssi Shemeikan luotsaama ohjelma alkoi MTV Katsomossa viime keväänä. Kaikkiaan 16 jaksoa käsittänyttä avauskautta on kiitelty vahvasta sisältöosaamisesta ja tymäkästä dialogista.
– Tällä kertaa voittajaksi valikoitui digitaalinen hitti, jossa kaksi urheilutoimittajaa laittoivat ammattitaitonsa peliin. Toimittajat näkökulmittivat tarkasti ohjelmansa ja uskalsivat tarvittaessa olla kriittisiäkin, liitosta perustellaan.
Journalistisista ansioistaan useasti uransa varrella palkittu Innanen on otettu uuden ohjelmakokonaisuuden saamasta huomiosta.
– Mukava tunnustus perusteellisesta työstämme. Kriittinen ja ytimekäs otteemme on tuntunut miellyttävän lajipiirejä. Halusimme tuoda erilaisen formaatin kotimaiseen futikseen – useiden podcastien sijaan, Innanen sanoo.
Nuorempi profeetta Shemeikka jakaa kunniaa koko työryhmälle. Hän painottaa, että ohjelman tekemisen keskiössä on ollut tinkimätön journalismi.
– Olo on perin tyytyväinen. Haluan kiittää Timo Innasta, jonka kanssa tämän toteuttamisen näin alusta asti suurena mahdollisuutena oppia uutta. Suuri kiitos myös apuna olleille graafikoille, tuottajille, ohjaaja Lauri Ylitalolle sekä esihenkilöllemme Teemu Niikolle, joka antoi avaimet käteen tehdä Futisprofeetat journalistisin perustein, Shemeikka lisää.