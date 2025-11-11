Djurgårdenia edustavaa keskikentän huippulahjakkuutta Matias Siltasta viedään suurilla summilla pitkin Eurooppaa. MTV Katsomon Futisprofeetat näkevät 18-vuotiaan Siltasen vaiheilla liiallisen hypettämisen piirteitä.
Viime kaudella KuPSista 1,2 miljoonalla eurolla tukholmalaisseuraan siirtynyt Siltanen on pelannut Ruotsin pääsarjassa päävalmentaja Jani Honkavaaran alaisuudessa nousujohteisen kauden, joka on poikinut tukun suurinumeroisia siirtohuhuja. MTV Urheilun toimittaja Timo Innanen näkee Siltasen tapauksessa kuitenkin suurentelua.
– Hän on ansainnut sen, että hänestä puhutaan, mutta häntä on myös ylihypetetty liikaa, Innanen sanoi Futisprofeettojen kauden päätösjaksossa ja painotti Honkavaaran merkitystä Siltasen tähänastisessa tarinassa.
– Hänen erityisominaisuutensa on laadukas peruspelaaminen. Maailma on täynnä laadukkaita peruspelaajia. Siltanen voi hyvinkin saada mahdollisuuden, mutta en näe, että hänen X-factorinsa tulee riittämään laadukkaaseen uraan top 5 -sarjoissa.