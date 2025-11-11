Samalla kun Kuopion Palloseura juhlii jalkapallon Suomen mestaruutta MTV Katsomon Futisprofeetat julkaisi päätösjaksossaan valintansa Veikkausliigan tähdistökokoonpanoon. Tunkua oli erityisesti keskikentälle.

Valitun tähdistön keskiakselilta ei löytynyt sen paremmin KuPSin Doni Arifin kuin Jaakko Oksasenkaan nimeä. Sen sijaan Ilveksen ja FC Interin kantojuhdat Joona Veteli ja Florian Krebs löytyvät paperilta.

– Olemme painottaneet tässä ryhmityksessä sitä, että on pelannut tasaisen kauden mutta samalla on syntynyt tehoja, päätöksiä perusteltiin.

– Puhumme liikaa pelaajista, jotka ovat näppäriä, mutta kauden päätteeksi viivan alla on maali ja syöttö.