Venäjä on löytänyt toimivia droonien vastaisia taktiikoita.
Venäjän viime aikojen onnistunut eteneminen Itä-Ukrainan Donetskin alueen Pokrovskin kaupungissa ja sen ympäristössä on pitkälti seurausta venäläisjoukkojen kyvystä heikentää Ukrainan droonien taistelukykyä.
Näin arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).
Venäjä on käyttänyt Pokrovskin suunnalla massaa hyödykseen ja lähettänyt päivittäin lähes sata korkeintaan kolmen henkilön hyökkäysryhmää eteenpäin.
Droonit aiheuttavat jopa 80 prosenttia molempien osapuolien kärsimistä tappioista.
Määrällä on tässä kohtaa kriittinen merkitys, sillä Venäjä on yksinkertaisesti hyökännyt niin usein eri suunnista, ettei Ukrainan droonimiehistöillä ole ollut aikaa reagoida kaikkiin iskuihin.
Ukrainan yksiköt ovat toistuvasti valittaneet jalkaväen vähyydestä, minkä vuoksi heidän rintamaansa on lähes väistämättä syntynyt aukkoja. Näitä Ukrainan linjan aukkoja on tilkitty nimenomaan drooneilla, jotka aiheuttavat molempien osapuolien kärsimistä tappioista jopa .