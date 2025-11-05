Juuri nyt Avaa

Määrällä on tässä kohtaa kriittinen merkitys, sillä Venäjä on yksinkertaisesti hyökännyt niin usein eri suunnista, ettei Ukrainan droonimiehistöillä ole ollut aikaa reagoida kaikkiin iskuihin.

Venäjä on käyttänyt Pokrovskin suunnalla massaa hyödykseen ja lähettänyt päivittäin lähes sata korkeintaan kolmen henkilön hyökkäysryhmää eteenpäin.

Venäjän viime aikojen onnistunut eteneminen Itä-Ukrainan Donetskin alueen Pokrovskin kaupungissa ja sen ympäristössä on pitkälti seurausta venäläisjoukkojen kyvystä heikentää Ukrainan droonien taistelukykyä.

Venäjä on myös tarkoituksenmukaisesti soluttanut linjojen läpi pieniä ryhmiä, jotka ovat iskeneet suoraan Ukrainan drooniyksiköitä vastaan. Näissä tehtävissä on hyödynnetty Spetsnaz-erikoisjoukkoja.

Paitsi, että Venäjä kykenee näin tappamaan ja haavoittamaan drooniohjaajia, eivät lähitaisteluun sidotut droonisotilaat myöskään kykene ohjaamaan taivaalla pörrääviä lennokkejaan.

Lisäksi Venäjä on tiivistänyt ilmahyökkäyksiään ukrainalaisjoukkojen välittömään selustaan pyrkien vaikuttamaan huoltoon ja tukitoimiin. Nämä iskut ovat saaneet tulosta aikaan heinäkuusta lähtien, ISW arvioi. Hyökkäyksissä on käytetty myös termobaarisia pommeja.

Selustan pommitus yhdistettynä maavoimien käyttöön on "luonut olosuhteet, joissa ukrainalaisjoukkojen on hyvin vaikea käyttää drooneja".

Venäjä on väittänyt piirittävänsä Pokrovskin kaupunkia, mutta Ukrainan asevoimien ja sotaa avoimista lähteistä seuraavien DeepState ja Black Bird Group -ryhmien mukaan tämä ei pidä paikkaansa.