Venäjä on aloittanut uuden hyökkäyksen – ISW: Nämä asiat Putinin armeija tekee nyt toisin

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Venäjän hyökkäysoperaatio lähellä Avdijivkan kaupunkia todennäköisesti osoittaa, että Venäjän armeija on kykeneväinen oppimaan ja ottamaan käyttöön taistelukentällä saamiaan opetuksia.