Bloombergin lähteiden mukaan Kiinan valtion omistamat öljyjätit Sinopec ja PetroChina ovat jo peruneet öljytilauksia Venäjältä.

Muutos on tapahtunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat määräsi "lekamaiset" pakotteet kahdelle Venäjän öljy-yhtiölle, Lukoilille ja Rosneftille.

Kiinan valtio-omisteisten öljy-yhtiöiden keskeyttäneen öljyn ostamisen Venäjältä. Kiinalaisyhtiöt pelkäävät joutuvansa Yhdysvaltojen pakotteiden kohteiksi, jos ne ostavat Venäjältä öljyä.

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän pääministeri Mihail Mishustin tapasivat tiistaina Pekingissä, minkä jälkeen maat sanoivat tiivistävänsä energiayhteistyötä, sanoo Venäjän valtion uutistoimisto Tass .

Kiina ja Intia ovat ostaneet Venäjältä valtavia määriä raakaöljyä helmikuun 2022 jälkeen, jolloin Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan ja länsimaat alkoivat määrätä pakotteita Venäjän öljyntuotannolle.