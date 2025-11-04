Uutistoimistot kertovat Kiinan vähentäneen venäläisöljyn ostamista Yhdysvaltojen pakotteiden vuoksi.
Kiinalaiset öljyjalostamot ovat vähentäneet venäläisen raakaöljyn ostamista, kertoo uutistoimisto Bloomberg.
Muutos on tapahtunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat määräsi "lekamaiset" pakotteet kahdelle Venäjän öljy-yhtiölle, Lukoilille ja Rosneftille.
Bloombergin lähteiden mukaan Kiinan valtion omistamat öljyjätit Sinopec ja PetroChina ovat jo peruneet öljytilauksia Venäjältä.
Myös pienemmät öljyjalostamot ovat noudattaneet isompiensa esimerkkiä Kiinassa.
Yhteensä kiinalaisjalostamoiden uusi linja on vaikuttanut lähes 45 prosenttiin Venäjän raakaöljykaupasta Kiinaan, arvioi Rystad Energy uutistoimisto Bloombergin mukaan.
Aiemmin lähteet kertoivat uutistoimisto
Reutersille
Kiinan valtio-omisteisten öljy-yhtiöiden keskeyttäneen öljyn ostamisen Venäjältä. Kiinalaisyhtiöt pelkäävät joutuvansa Yhdysvaltojen pakotteiden kohteiksi, jos ne ostavat Venäjältä öljyä.
Toisaalta Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin (WSJ) haastattelemista analyytikoista vain harva uskoo Kiinan todella hidastavan venäläisen öljyn ostotahtia.
Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän pääministeri Mihail Mishustin tapasivat tiistaina Pekingissä, minkä jälkeen maat sanoivat tiivistävänsä energiayhteistyötä, sanoo Venäjän valtion uutistoimisto Tass.
0:44Ukraina löysi tiensä Venäjän valtaville öljyvarastoille – isku tallentui kameraan. Lokakuussa julkaistun videon aitoutta ei ole vahvistettu.
Kiinan päänsärky
Vaikka öljyn tuonti Venäjältä hiipuisi, Kiina tuskin tulee kärsimään välittömästä öljyn puutteesta, sillä maa on ostanut valtavan määrän öljytynnyreitä varastoihinsa erityisesti kuluvan vuoden aikana, WSJ kertoo.
Analyytikot arvioivat Kiinan varastoineen kuluvan vuoden aikana 1–1,2 miljoonaa öljytynnyriä päivässä eli noin 10 prosenttia päivittäisistä ostoistaan. Ostotahti on kiihtynyt maaliskuusta alkaen.
WSJ:n mukaan Kiina on hyödyntänyt varastojen kasvattamisessa öljyn halpaa hintaa. Toinen motivoiva tekijä ovat olleet Ukrainan kiihtyneet iskut Venäjän öljyteollisuutta vastaan.
Kiinalle öljyriippuvuus on "päänsärky", yhdysvaltalaislehti kirjoittaa. Maan öljyntarpeesta noin 70 prosenttia katetaan tuonnilla eli toisin sanoen Kiina tuottaa itse vain noin kolmanneksen öljytarpeestaan.
Kiina perusti strategisen polttoainevaraston vuonna 2004. Asiantuntija arvioi Kiinan jatkavan öljyn hamstraamista ainakin vuoteen 2026, WSJ kirjoittaa.
0:34Suuren öljyjalostamon väitettiin palavan Venäjällä syys-lokakuun vaihteessa. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.
Intia ja Turkki reagoineet
Kiina ja Intia ovat ostaneet Venäjältä valtavia määriä raakaöljyä helmikuun 2022 jälkeen, jolloin Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan ja länsimaat alkoivat määrätä pakotteita Venäjän öljyntuotannolle.
Lisäalennuksia on todennäköisesti tulossa, sillä ESPO-raakaöljysekoituksen hinnan kerrotaan romahtaneen noin puoleen lokakuun alusta.
ESPO on Venäjän öljyteollisuuden päävientituote.
Myös Intia on vähentänyt öljyn ostamista Venäjältä, joskin maan suurin jalostamo Indian Oil Corp on jatkanut öljyn ostamista sellaisilta venäläislähteiltä, jotka eivät suoraan ole uusien pakotteiden alaisia.
Uutistoimisto Reuters puolestaan kertoo Turkin ostaneen venäläisöljyn sijaan enemmän öljyä jouluksi Kazakstanista ja Irakista.
Suomessa Yhdysvaltojen uusien pakotteiden suurin vaikutus on Teboilin vaikeutunut toiminta.
Viime viikolla Teboilin omistava Lukoil sanoikin myyvänsä kaikki kansainväliset omistuksensa, mukaan lukien Teboil-huoltoasemat.
Useat asiantuntijat tosin katsovat venäläisen Lukoilin myyvän kansainväliset omistuksensa toisiin venäläisiin käsiin sanktioita kiertääkseen.