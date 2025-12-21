Ukrainan ja EU:n tekemät muutokset Ukrainan rauhansuunnitelmaan eivät tuo rauhaa lähemmäs, arvioi Kreml.

Kremlin neuvonantajan Juri Ushakovin mukaan muutokset, joita ukrainalaiset ja eurooppalaiset tekivät Yhdysvaltojen laatimaan rauhansuunnitelmaan, eivät tuoneet sopua lähemmäksi. Asiasta kertoo venäläinen riippumaton uutistoimisto Interfax.

Venäjän erityislähettiläs Kirill Dmitriev on tällä hetkellä edelleen Miamissa neuvottelemassa yhdysvaltalaisten kanssa.

Ushakovin mukaan Yhdysvaltain, Ukrainan ja Venäjän yhteisiä keskusteluja Ukrainan sodan rauhansuunnitelmasta ei olla valmistelemassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi lauantaina, että Yhdysvallat oli ehdottanut Ukrainan ja Venäjän edustajien tapaamista Miamissa.

Ushakovin mukaan Dmitrievin on määrä kertoa Yhdysvalloissa käytyjen neuvotteluiden tuloksista Moskovaan palattuaan.