Venäjän kesän valloitukset keskittyvät Itä-Ukrainaan. Loput rintamaliikkeistä tapahtuivat pääosin Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella ja Pohjois-Ukrainassa Sumyn kaupungin lähettyvillä.

Venäjä on toukokuun jälkeen onnistunut valtaamaan vain 0,4 prosenttia Ukrainan kokonaispinta-alasta. Yhteensä Venäjä miehittää Ukrainasta noin 20 prosenttia, josta merkittävän osan se valtasi jo vuonna 2014.

Sen sijaan presidentti Vladimir Putinin joukot ovat menettäneet satojatuhansia sotilaita, eivätkä ole juuri vallanneet lisää maata tai ylipäätään keskeisiä tavoitteitaan.

Venäjän "massiivinen" kesähyökkäys Ukrainassa on epäonnistunut, arvioi brittilehti Economist kartta- ja tappioanalyysiensa perusteella.

Valtavat tappiot

Vaikka taistelut yhä jatkuvat ja useiden kaupunkien, kuten juuri Pokrovskin ja sen läheisen Kostiantinivkan, kohtalo on yhä epäselvä, on Venäjän hyökkäyksen aktiivisin vaihe ohi, Economist katsoo.

Venäjä on todennut laittomasti liittäneensä itseensä Luhanskin, Donetskin, Hersonin ja Zaporizhzhjan alueet. Nykyisellä etenemistahdilla venäläisarmeija ei miehitä näitä alueita kokonaisuudessaan ennen kesäkuuta 2030, Economist laskee.