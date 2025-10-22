Venäjä on saattanut kärsiä viisinkertaiset tappiot Ukrainaan nähden, brittilehti arvioi.
Venäjän "massiivinen" kesähyökkäys Ukrainassa on epäonnistunut, arvioi brittilehti Economist kartta- ja tappioanalyysiensa perusteella.
Toukokuussa alkaneen Venäjän hyökkäyksen tavoitteena oli Ukrainan linjojen murtaminen laajalla rintamalla, brittilehti kirjoittaa.
Sen sijaan presidentti Vladimir Putinin joukot ovat menettäneet satojatuhansia sotilaita, eivätkä ole juuri vallanneet lisää maata tai ylipäätään keskeisiä tavoitteitaan.
Venäjä on toukokuun jälkeen onnistunut valtaamaan vain 0,4 prosenttia Ukrainan kokonaispinta-alasta. Yhteensä Venäjä miehittää Ukrainasta noin 20 prosenttia, josta merkittävän osan se valtasi jo vuonna 2014.
Venäjän kesän valloitukset keskittyvät Itä-Ukrainaan. Loput rintamaliikkeistä tapahtuivat pääosin Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella ja Pohjois-Ukrainassa Sumyn kaupungin lähettyvillä.
Venäjän kesähyökkäyksestä on uutisoitu vähänlaisesti osin juuri siksi, ettei siitä ole esimerkiksi rintamamuutosten suhteen ollut juuri kerrottavaa.
Valtavat tappiot
Economistin analyysin mukaan Venäjältä on kuollut kuluvan vuoden aikana 100 000 sotilasta, joista merkittävä osa toukokuun suurhyökkäyksen aikana.
Esimerkiksi taistelu huollon solmukohdasta, kaivoskaupunki Pokrovskista on yhä käynnissä, vaikka venäläisjoukkojen keskittymät ovat yrittäneet vallata sitä kuukausien ajan.
Vaikka taistelut yhä jatkuvat ja useiden kaupunkien, kuten juuri Pokrovskin ja sen läheisen Kostiantinivkan, kohtalo on yhä epäselvä, on Venäjän hyökkäyksen aktiivisin vaihe ohi, Economist katsoo.
Venäjä on todennut laittomasti liittäneensä itseensä Luhanskin, Donetskin, Hersonin ja Zaporizhzhjan alueet. Nykyisellä etenemistahdilla venäläisarmeija ei miehitä näitä alueita kokonaisuudessaan ennen kesäkuuta 2030, Economist laskee.
Koko Ukrainan valtaamiseen Venäjältä kuluisi tällä tahdilla 103 vuotta.
Aika-arviot eivät ota huomioon esimerkiksi merkittävän läpimurron, asevoimien romahtamisen tai yhteiskunnan taistelutahdon lopahtamista. Näistä ei kuitenkaan ole Ukrainassa akuutteja viitteitä.
– Ellei jokin dramaattisesti muutu, Vladimir Putin on kykenemätön voittamaan tätä sotaa taistelukentällä, Economist kirjoittaa.
– Se, että hän siitä huolimatta jatkaa yrityksiään, viittaa ideoiden loppumiseen, lehti jatkaa.
Ukrainan sotilaita taisteluharjoituksissa 9. lokakuuta.AFP / Lehtikuva
Ukrainan tappiot
Venäjän asevoimien erittäin hitaasta etenemistä huolimatta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaikuttaa uskovan Putinilla olevan mahdollisuus "tuhota" Ukraina, jollei presidentti Volodymyr Zelenskyi suostu rauhanehtoihin.
Tai vähintään tämä oli se Putinin viesti, jonka Trump brittilehti Financial Timesin mukaan välitti viime viikolla Ukrainan presidentille Valkoisessa talossa.
Financial Timesin mielipidekirjoituksessa tulkitaankin, että Putin on päätellyt saavansa neuvottelemalla Trumpin kanssa sen, mitä hän ei pysty taistelemalla valtaamaan.
Presidentit Trump ja Zelenskyi tapasivat Valkoisessa talossa viime viikolla. Tapaamisen kerrotaan yltyneen huutotappeluksi, jonka aina Trump kirosi jatkuvasti.AFP / Lehtikuva
Ukrainan kesän aikana kärsimiä tappioita on Economistin mukaan vaikea arvioida, koska uskottavia julkisia arvioita on liian vähän saatavilla.UALosses-sivuston mukaan 8 668 ukrainalaissotilasta on kuollut tänä vuonna.
Economist kuitenkin painottaa, ettei "kukaan tiedä kuinka monta kuollutta listalta puuttuu". Tappioluku joka tapauksessa viittaa siihen, että Venäjä on menettänyt kesän taisteluissa merkittävästi Ukrainaa enemmän taistelijoita.
– Vaikka todellinen Ukrainan tappioluku olisi kaksinkertainen, olisi venäläissotilaita kuollut viisi kertaa ukrainalaisia enemmän tämän vuoden taisteluissa, lehti arvioi.
Jos tämä suhdeluku pitää paikkansa, voi myös Venäjä tulevaisuudessa kärsiä Ukrainan tapaan sotilaspulasta. Venäjä on tähän mennessä kyennyt korvaamaan tappionsa sotilaille maksettavia ruplapinoja kasvattamalla.