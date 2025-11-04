Euroopan rauhansuunnitelma on askel kohti Venäjän vaatimusten hyväksymistä.

Ukrainan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan Oleksander Merezhkon mukaan Euroopan rauhansuunnitelma "voi auttaa paljastamaan Vladimir Putinin todelliset aikomukset, joista hän ei julkisesti puhu".

Korkea-arvoisen ukrainalaispoliitikko kommentoi asiaa ukrainalaismedia Kyiv Postille.

Bloomberg ja Radio Liberty julkaisivat lokakuun lopulla otteita Euroopan ilmeisesti 12-kohtaisesta Ukrainan rauhansuunnitelmasta.

Suunnitelmaa pidettiin sekä käytännönläheisenä että riskialttiina, sillä sen katsottiin tekevän myönnytyksiä Venäjän suuntaan.

Linjanmuutos on huomattava, sillä pitkään Eurooppa vaati esimerkiksi Venäjältä vetäytymistä Ukrainasta ja sotakorvauksia Kiovalle. Viimeisen vuoden aikana Ukrainan alueluovutuksista on kuitenkin alettu puhua enemmän tai vähemmän vääjäämättömyytenä.