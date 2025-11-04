Euroopan rauhansuunnitelma on askel kohti Venäjän vaatimusten hyväksymistä.
Ukrainan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan Oleksander Merezhkon mukaan Euroopan rauhansuunnitelma "voi auttaa paljastamaan Vladimir Putinin todelliset aikomukset, joista hän ei julkisesti puhu".
Korkea-arvoisen ukrainalaispoliitikko kommentoi asiaa ukrainalaismedia Kyiv Postille.
Bloomberg ja Radio Liberty julkaisivat lokakuun lopulla otteita Euroopan ilmeisesti 12-kohtaisesta Ukrainan rauhansuunnitelmasta.
Suunnitelmaa pidettiin sekä käytännönläheisenä että riskialttiina, sillä sen katsottiin tekevän myönnytyksiä Venäjän suuntaan.
Linjanmuutos on huomattava, sillä pitkään Eurooppa vaati esimerkiksi Venäjältä vetäytymistä Ukrainasta ja sotakorvauksia Kiovalle. Viimeisen vuoden aikana Ukrainan alueluovutuksista on kuitenkin alettu puhua enemmän tai vähemmän vääjäämättömyytenä.
Linja on samansuuntainen, jota Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on pitänyt esillä. Trumpin mukaan Venäjä on "voittanut tiettyjä alueita" ja taistelut tulisi jäädyttää nykyiselle rintamalinjalle.
Euroopan rauhansuunnitelma ehdottaa tulitauon julistamista ja taisteluiden lopettamista nykyiselle rintamalinjalle. Tulitauon valvomista johtaisi Yhdysvallat ja "rauhanneuvostoa" johtaisi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump.
Tämän jälkeen neuvoteltaisiin turvatakuista, uudelleenrakennuksesta ja Venäjän miehittämien alueiden hallinnasta.
Euroopan suunnitelman ideana vaikuttaa olevan liimata Yhdysvallat osaksi Ukrainan rauhanprosessia. Vaikka Trump on pyrkinyt välittämään rauhaa Venäjän ja Ukrainan välille, on hän on ollut haluton osallistumaan turvatakuisiin.
Käytännössä Euroopan ehdottomat turvatakuut ovat tähän mennessä tarkoittaneet puolustusliitto Natoon kuuluvien joukkojen sijoittamista Ukrainaan. Venäjä on vastustanut tätä.
Lisäksi Venäjä on vaatinut itselleen Donetskin aluetta kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaisi Ukrainalle luopumista alueista, joita se yhä pitää hallussaan sekä merkittävien puolustusasemien menettämistä taisteluitta.
Euroopassa kaavaillaan Trumpia rauhanneuvoston johtoon.AFP / Lehtikuva
Putinin "lopullinen tavoite"
Merezhkon mukaan on kiinnostavaa nähdä Venäjän presidentin Putinin reaktio rauhansuunnitelmaan, mutta hän kuvailee "hyvin ohuiksi" mahdollisuuksia sille, että Venäjä tukisi suunnitelmaa.
Tässä suhteessa Euroopan suunnitelman virallinen julkistus voi tuoda esille Putinin "todelliset aikomukset", Merezhko katsoo.
– Jos eurooppalaiset kumppanit tarjoavat Kremlin viralliset vaatimukset huomioon ottavaa kompromissiversiota rauhansuunnitelmasta, Venäjän kieltäytyminen osoittaa vain Vladimir Putinin todelliset aikeet, Merezhko sanoo.
– Hänen lopullinen tavoitteensa ei ole täyttää julkilausuttuja vaatimuksia, vaan tuhota Ukraina valtiona, Merezhko jatkaa.
Tältä kantilta katsottuna Euroopan rauhansuunnitelma voi olla Merezhkon mukaan "hyödyllinen".
Mediatietojen mukaan Euroopan valtiot eivät ole vielä hyväksyneet suunnitelmaa tai edes keskustelleet siitä korkeimmalla päättäjätasolla.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan hän ei ole nähnyt konkreettista Euroopan rauhansuunnitelmaa. Euroopalla on useita "ideoita ja ehdotuksia", Zelenskyi jatkoi .