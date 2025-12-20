Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi perjantaina, ettei Ukrainaa painosteta rauhansopimukseen.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvallat on ehdottanut, että Ukrainan ja Venäjän neuvottelijat tapaavat Miamissa Yhdysvalloissa.

– He ehdottivat ymmärtääkseni tällaista formaattia: Ukraina, Yhdysvallat, Venäjä, Zelenskyi sanoo.

Hän lisäsi, että myös Euroopan edustus voisi mahdollisesti olla neuvotteluissa mukana. Zelenskyin mukaan on loogista, että ehdotettu yhteistapaaminen järjestetään.

Myöhemmin Zelenskyi sanoi toivovansa Yhdysvalloilta enemmän painetta Venäjän suuntaan. Zelenskyin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tunne vielä vaadittavaa painetta. Zelenskyin näkemys on, että Yhdysvallat on ainoa maa, joka voi painostaa Venäjää päättämään sodan Ukrainassa.

Zelenskyi kommentoi aiemmin myös Putinin ehdotusta, että Venäjä voisi pitää taukoa Ukrainaan iskemisestä, jotta maassa voidaan järjestää presidentinvaalit.

– Putin ei ole se, joka päättää milloin ja millä formaatilla Ukrainassa järjestetään vaalit, Zelenskyi jyrähti.

Venäjän neuvottelija matkalla

Venäjän lähettiläs Kirill Dmitrijev kertoo olevansa matkalla Miamiin, jossa Venäjän ja Yhdysvaltojen edustajien on tänään määrä neuvotella Ukrainan sodan lopettamisesta. Dmitrijev ei maininnut Ukrainan osallistumista.

Julkaisuunsa viestipalvelu X:ssä Dmitrijev on liittänyt rauhankyyhky-emojin. Lisäksi Dmitrijev on liittänyt julkaisuunsa videon, jossa aurinko paistaa pilvien läpi rannalla.

– Kun sodanlietsojat jatkavat ylitöitä horjuttaakseen Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmaa Ukrainaan, muistin tämän videon edelliseltä vierailultani – valo murtautuu ukkospilvien läpi, Dmitrijev kirjoittaa X-julkaisussaan.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi perjantaina, ettei Ukrainaa painosteta rauhansopimukseen. Hän saattaa osallistua lauantain neuvotteluihin. Hänen mukaansa rauhansopimusta ei tehdä, ellei Ukraina siihen suostu.

Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapasivat Miamissa perjantaina. Neuvotteluiden sisällöstä ei ole tullut tarkempaa tietoa julkisuuteen.

Iskut rintamalla jatkuneet

0:35 Ukraina sanoo iskeneensä Qendil-nimiseen Venäjän varjoalukseen Välimerellä.

Tapahtumat sotarintamalla ovat jatkuneet rauhanneuvotteluista huolimatta. Perjantaina Venäjä iski Ukrainan Odessaan, jossa ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut iskujen seurauksena. Alueen kuvernöörin mukaan iskujen kohteena oli satamainfrastruktuuri.

Lähde Ukrainan turvallisuuspalvelusta puolestaan sanoi perjantaina, että Ukraina oli iskenyt lennokeilla Venäjän varjolaivaston säiliöalukseen Välimerellä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ukraina iski venäläisalukseen Välimerellä.

Säiliöalus kärsi lähteen mukaan iskussa sellaisia vaurioita, ettei se ole enää käyttökelpoinen. Alus oli iskun aikaan tyhjä, eikä iskusta koitunut päästöjä ympäristöön, lähde sanoi.

Lähteen mukaan alusta käytettiin länsimaiden asettamien pakotteiden kiertämiseen.

Operaatio toteutettiin noin 2 000 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Lähde ei kertonut, miten tai mistä lennokit Välimerelle lähetettiin tai minkä maiden yli lennokit mahdollisesti lensivät.