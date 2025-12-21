Vladimir Putin on ilmaissut halunsa vuoropuheluun Ranskan presidentin kanssa.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmis keskustelemaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Ukrainan sodasta. Asiasta kertoi sunnuntaina Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.
Peskov sanoi Venäjän valtiollisen uutistoimisto RIA Novostin haastattelussa, että Putin on ilmaissut valmiutensa vuoropuheluun Macronin kanssa.
Macron sanoi aiemmin tällä viikolla uskovansa, että Euroopan tulisi ottaa uudelleen yhteyttä Putiniin sodan lopettamiseksi Ukrainassa.
EU-maat sopivat perjantaina 90 miljardin euron yhteisestä lainasta, jolla taataan Ukrainan taloudellinen tuki vuosille 2026–2027. Maat eivät päässeet sopimukseen jäädytettyjen venäläisvarojen käyttämisestä Ukrainan tueksi.