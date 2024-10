"Häikäilemätön" hyökkäys Kurskissa – väitteet läpimurrosta leviävät

Venäjä on aloittanut "suuren hyökkäyksen" Kurskin alueella torstaina, kertoo muun muassa Latviasta käsin toimiva venäjänkielinen Meduza.

Sodan tilannekarttaa ylläpitävän ukrainalaisen Deep State -ryhmän mukaan päivä oli "äärimmäisen hirveä" Novoivanivkan alueella, joka sijaitsee Kurskin pullistuman länsilaidalla. Sodassa pullistumalla tarkoitetaan rintamaan muodostunutta verrattain syvää aluetta, joka poikkeaa muusta rintamalinjasta.

Venäläisjoukot onnistuivat tunkeutumaan syvälle ukrainalaisten asemiin, ryhmä raportoi. Selustassa tyypillisesti olevat tykkimiehet ja dronemiehistöt joutuivat nekin väitetysti taisteluihin.

Deep Staten arvio kokonaistilanteesta on varsin pessimistinen. Ukrainan armeija on "uuden sotkun partaalla samojen virheiden toistumisen vuoksi". Pelkona on ukrainalaisjoukkojen piiritetyksi joutuminen.

Venäjä on keskittänyt Kurskiin "huomattavan määrän keihäänkärkijoukkojaan", sanoo sodan tilannekarttaa ylläpitävän suomalaisen Black Bird Groupin Pasi Paroinen MTV Uutisille puhelimitse.

– Ukrainan kannalta ikävästi venäläisjoukot ovat onnistuneet painamaan Kurskin pullistuman vasempaan sivustaan. Hyvin häikäilemättömästi on lähetetty syvällekin pieniä mekanisoituja osastoja, Paroinen kertoo.

Alueella on tehty havaintoja Venäjän eliittiyksiköihin kuuluvan kaartin 106. maahanlaskudivisioonan kaikkien rykmenttien osista, Paroinen kertoo. Sen lisäksi paikalla on kaartin 155. merijalkaväkiprikaatin ja kahden ilmarynnäkködivisioonan joitain osia. Nämä kaikki edustavat Venäjän armeijan parhaimmistoa.

Mittavasta suurhyökkäyksestä Paroinen ei vielä puhuisi. Jotain Kurskissa taistelevien ukrainalaisjoukkojen tilanteesta kuitenkin kertoo se, että muutamien venäläisyksiköiden hyökkäyksillä tilanne on saatu "aika vakavaksi".

– Ukrainan luoma pullistuma on huomattavasti kutistunut siitä, mitä se maksimissaan oli, Paroinen toteaa.

Venäjän Kurskin alueen rintamatilanne 11. lokakuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Kartta: The War in Ukraine / Black Bird Group.

"Ainakin osittainen läpimurto"

Venäjän puolustusministeriön entisen työntekijän pitämän Telegram-kanava Rybarin mukaan on viitteitä, että Kremlin joukot ovat onnistuneet aikaansaamaan "ainakin osittaisen läpimurron" Kurskin pullistuman länsiosassa.

Kurskin pullistuman pohjoispuolella venäläisjoukot myös "mursivat" Ukrainan puolustuksen ja "katkaisivat" Ukrainan puolustuslinjan alueella.

Venäjän Kurskin pullistuman länsipuolella tekemällä hyökkäyksellä on mahdollisuuksia merkittävien ukrainalaisjoukkojen saartoon. Se kuitenkin vaatii vielä useiden ukrainalaisjoukkojen hallussa olevien kylien valloittamisen, Rybar muistuttaa.

Venäläislähteiden mukaan maan joukot ovat lisäksi murtautuneet ukrainalaispuolustuksen läpi Kurskin pullistuman itäpuolella lähellä Sudzhan kaupunkia edeten noin kaksi kilometriä, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War. Tuollakin suunnalla ukrainalaisjoukkojen piiritysuhka on venäläisväitteiden mukaan todellinen.

Sotaa seuraavien venäläisbloggaajien mukaan maan joukot olisivat piirittäneet ukrainalaisjoukkoja sekä Lyubimovkassa että Tolsty Lugissa.

Venäläisten sotakommentaattorien väitteitä ei ole vahvistettu.

Venäjän hyökätessä on varsin tavanomaista, että venäläisbloggaajat kertovat suuremmasta menestyksestä kuin mitä todellisuudessa on saavutettu.

ISW: Tämä on Venäjän tavoite

Ajatushautomo Institute for the Study of War katsoo venäläisjoukkojen "voimistaneen" yritystään työntää Kurskin alueella olevat ukrainalaisjoukot pois mailtaan.

Myös ISW raportoi Venäjän hyökkäyksen saavuttaneen menestystä.

Venäläisjoukot ovat edenneet Ukrainan päähyökkäyssuunnan alueella ja lähes kokonaan eliminoineet pienemmän pullistuman, joka sijaitsee päähyökkäyssunnasta länteen, ISW kirjotitaa.

Ajatushautomo ISW uskoo, että Venäjä todennäköisesti haluaa heittää ukrainalaisjoukot pois Kurskin alueelta ennen kuin sääolosuhteet alueella heikentyvät ja vaikeuttavat liikkumista taistelukentällä. Mutainen kelirikko vaikeuttaa sekä sotilaiden että raskaan kaluston liikkumista.

Ripeä hyökkäysaikataulu olisi myös sikäli Venäjän etu, että mitä pidempään ukrainalaisjoukot ovat Kurskissa, sitä kauemmin heillä on aikaa linnoittautua ja näin vaikeuttaa venäläisten hyökkäämistä.

Venäjän vastahyökkäys Kursksissa ei sikäli tule yllätyksenä, että Venäjä aloitti jo syyskuussa "rumaa jälkeä" tehneen pienimuotoisen hyökkäyksen alueella. Tuolloin hyökkäykseen osallistui liki pelkästään Venäjän armeijan eliittiyksiköitä.

Jos Venäjä saa tyhjennettyä Kurskin alueen ukrainalaisista, mahdollistaisi tämä joukkojen siirrot takaisin Donetskin suunnalle, jossa Venäjä on pyrkinyt eteenpäin, erityisesti Pokrovskin kaupungin läheisyydessä, ISW arvioi. Ukrainan elokuinen yllätyshyökkäys Kurskiin ei lopettanut Venäjän hyökkäystä Donetskissa.

Ukrainan armeijan komentajan Oleksandr Syrskyin mukaan Venäjä on keskittänyt noin 50 000 sotilasta Kurskin alueelle. Lukua ei ole vahvistettu.