Venäjän motti epäonnistui

Venäjän yritys motittaa ukrainalaisjoukkoja Itä-Ukrainan Donetskin alueella on epäonnistunut.

Sen sijaan, että venäläisjoukot olisivat pystyneet etenemään kiilamaisesti Pokrovskin kaupungin suunnalla ja näin mahdollisesti piirittämään ukrainalaiset, on rintamalinja jälleen suoristunut.

Toisaalta Venäjän viimeaikainen eteneminen Pokrovskin alueella on pakottanut joitakin ukrainalaisyksiköitä vetäytymään asemistaan kaupungin koillispuolella.

Asiasta kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW), jonka mukaan Venäjän "ilmeinen tavoite" oli piirittää alueella olevat ukrainalaisjoukot.