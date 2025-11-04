Useita ukrainalaissotilaita on kuollut ja haavoittunut Venäjän ohjuksen osuttua armeijan palkitsemistilaisuuteen Dnipropetrovskin alueella, uutisoi muun muassa ukrainalainen Kyiv Independent -julkaisu.
Venäjän ballistinen ohjus surmasi sotilaita Dnipropetrovskissä Keski-Ukrainassa pyhäinpäivänä lauantaina.
Ukrainan valtion tutkintaviraston SBI:n ryhmä saapui heti paikalle selvittämään, oliko ilmahyökkäyshälytyksen aikana noudatettu turvallisuussääntöjä ja oliko paikalle järjestetty asianmukaisia suojia. SBI kertoi asiasta verkkosivuillaan maanantaina.
SBI:n mukaan isku oli osunut "sotilaiden tukikohtaan" ja iskusta "seurasi kuolleita ja haavoittuneita".
"Veljeni kuoli paraatikentällä"
Ukrainalainen toimittaja Dmytro Sviatnenko kertoi Facebookissa hänen veljensä Volodymyr Sviatnenkon kuolleen iskussa palkitsemistilaisuuden aikana.
– Veljeni ja hänen toverinsa olivat kokoontuneet paraatikentälle palkittaviksi. Koolla olivat parhaat. Prikaatin parhaat lentäjät ja jalkaväkimiehet. Komentokäskystä. Avoimella alueella. Ballistinen ammus lensi paikalle. Huolimattomuuden historia toisti itseään, Sviatnenko kirjoitti.