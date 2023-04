Brittitiedustelu: Venäjä vallannut Bahmutia halkovan joen länsirannan – "Venäläiskomentajat ehkä lopettaneet kiistelyn"

Itä-Ukrainan Donetskin alueen Bahmutin rintamatilanne 6. huhtikuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyksiä, siniset Ukrainan. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi).

Amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War on kertonut aiemmin, että ainakin 76. ja 106. kaartin laskuvarjodivisioonan tiedetään taistelevan Bahmutissa.