Naton turvatakuisiin luottaa alle puolet suomalaisista.

Suomalaisten suhtautuminen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin on mennyt tällä presidenttikaudella kielteiseen suuntaan noin puolella ja pysynyt ennallaan 39 prosentilla Maaseudun Tulevaisuuden kyselyyn vastanneista.

Myönteiseen suuntaan suhtautuminen on kehittynyt alle kymmenesosalla.

Trumpin lupaukseen puolustaa Suomea Venäjän hyökkäykseltä luottaa 25 prosenttia suomalaisista. 59 prosenttia ei luota lupaukseen ja 16 prosenttia ei osaa sanoa.

Trump esitti lupauksensa vastauksena toimittajan kysymykseen presidentti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon vieraillessa Valkoisessa talossa lokakuussa.

Miehistä 36 ja naisista 14 prosenttia luottaa lupaukseen. Perussuomalaisten kannattajat ja kristillisdemokraattien kannattajat luottavat lupaukseen vahvimmin, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat vähiten.

MT:n teettämään kyselyyn vastasi runsaat tuhat ihmistä. Sen toteutti Kantar Agri. Koko kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Kysely tehtiin lokakuun lopulla.

Tiistaina julkaistun Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan teettämän kyselytutkimuksen mukaan luottamus Naton turvatakuisiin on toipunut jonkin verran keväästä, jolloin Trumpin paluu Yhdysvaltain presidentiksi sitä horjutti.