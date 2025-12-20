Yhdysvaltojen ja Venäjän edustajien on määrä neuvotella viikonlopun aikana Ukrainan sodan lopettamisesta.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on sanonut, että hän saattaa osallistua Miamissa käytäviin neuvotteluihin lauantaina.
Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapasivat Miamissa perjantaina. Neuvotteluissa oli mukana myös eurooppalaisia kumppaneita.
Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umjerov kertoi tapaamisen päättymisestä noin puoliltaöin Suomen aikaa. Umjerovin mukaan neuvotteluita yhdysvaltalaisten kanssa on määrä jatkaa lähiaikoina.