Trumpin hallinto iski jälleen CNN:ää vastaan, vaikka tilanteen luultiin jo hetkeksi rauhoittuneen.
Valkoinen talo estää CNN:ää lentämästä presidentti Donald Trumpin mukana Air Force One -lentokoneella lauantaina osana uutiskanavan televisiopooliin kuuluvia velvollisuuksia.
Aiheesta uutisoi ensin The Washington Post. CNN:n mukaan päätös tuli ilmi perjantai-iltana Valkoisen talon papereista.
Uutiskanavan oli määrä seurata presidenttiä Tennesseen osavaltioon yliopistojalkapallo-ottelun merkeissä. Tilalle ei ole nimetty muita kanavia, mikä tarkoittaa, että matkasta ei tule tarjolle televisiopoolin välittämää materiaalia.
Niin sanotussa televisiopoolissa CNN ja neljä muuta pooliin kuuluvaa uutiskanavaa raportoivat vuorollaan presidentistä paikoissa, joissa tilaa journalisteille on rajoitetusti, ja jakavat kuvamateriaalia eteenpäin muille.
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Erikoista veivausta
Viime viikolla Trump ilmoitti häätävänsä Valkoisesta talosta CNN:n, MS NOW:n ja Politicon "valeuutisiin" vedoten.