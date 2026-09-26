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Trumpin veivaus jatkuu: CNN poistettiin taas presidentin matkasta | MTV Uutiset

Trumpin veivaus jatkuu: CNN poistettiin taas presidentin matkasta Donald Trump poistumassa Air Force Onen kyydistä 16. syyskuuta 2026. AFP / Lehtikuva Julkaistu 26.09.2026 08:44 Piia Turunen Reuters Trumpin hallinto iski jälleen CNN:ää vastaan, vaikka tilanteen luultiin jo hetkeksi rauhoittuneen. Valkoinen talo estää CNN:ää lentämästä presidentti Donald Trumpin mukana Air Force One -lentokoneella lauantaina osana uutiskanavan televisiopooliin kuuluvia velvollisuuksia. Aiheesta uutisoi ensin The Washington Post. CNN:n mukaan päätös tuli ilmi perjantai-iltana Valkoisen talon papereista. Uutiskanavan oli määrä seurata presidenttiä Tennesseen osavaltioon yliopistojalkapallo-ottelun merkeissä. Tilalle ei ole nimetty muita kanavia, mikä tarkoittaa, että matkasta ei tule tarjolle televisiopoolin välittämää materiaalia. Niin sanotussa televisiopoolissa CNN ja neljä muuta pooliin kuuluvaa uutiskanavaa raportoivat vuorollaan presidentistä paikoissa, joissa tilaa journalisteille on rajoitetusti, ja jakavat kuvamateriaalia eteenpäin muille. Lue lisää: Valkoinen talo uhmasi tuomarin määräystä – toimittajia ei päästetty sisään Erikoista veivausta Viime viikolla Trump ilmoitti häätävänsä Valkoisesta talosta CNN:n, MS NOW:n ja Politicon "valeuutisiin" vedoten.

Samalla CNN:ltä estettiin pääsy Air Force Onen kyydissä New Yorkiin raportoimaan Trumpin tekemisistä YK:n yleiskokouksessa.

Muutkin pooliin kuuluvat televisiokanavat – ABC News, CBS News, Fox News ja NBC News – kieltäytyivät hoitamasta tehtäviään ennen kuin CNN otettaisiin pooliin takaisin. Tämä vaikutti merkittävästi esimerkiksi Kiinan presidentin Xi Jinpingin Washingtonin-vierailusta raportointiin, minkä kerrotaan turhauttaneen kiinalaisia, jotka olisivat toivoneet mahdollisimman suurta ja positiivista medianäkyvyyttä.

Valkoisen talon ovet aukesivat häädön saaneille medioille torstaina sen jälkeen, kun liittovaltion tuomari puuttui asiaan ja määräsi palauttamaan asianomaisten toimittajien akkreditoinnin.

CNN:ää edustava lakimies arvioi aiemmin, että päätöksen myötä myös televisiopoolin toiminta palautuisi normaaliksi. Perjantaina niin tapahtuikin: CNN oli poolin edustajana paikalla, kun Trump ja Xi vierailivat kansallisarkistossa.

Vain tunteja tämän jälkeen CNN:n osallistuminen Trumpin matkaan estettiin jälleen.

Jatko epäselvä

Trumpin puheet ja julkiset esiintymiset ympäri maailmaa näytetään pääasiassa juuri televisiopoolin eteenpäin jakaman materiaalin ansiosta. Jos poolin jäsenet eivät ole paikalla, pooli ei voi toimia, Valkoisen taloon kirjeenvaihtajien liiton puheenjohtaja Jacqui Heinrich kertoi Fox News Sunday-ohjelmassa.

– Tämän järjestelmän ansiosta kanavat pystyvät jakamaan videoita presidentistä koko kansalle, Heinrich totesi ohjelmassa.

CNN:n kirjeenvaihtaja Betsy Klein työskenteli Valkoisen talon tiluksilla 24. syyskuuta 2026.AFP / Lehtikuva

On toistaiseksi epäselvää, miten tuorein käänne vaikuttaa jatkoon ja esimerkiksi CNN:n, MS NOW:n ja Politicon oikeusjuttuihin.

MS NOW ja Politico kuuluvat omiin, televisiokanavista erillisiin pooleihinsa. Pooleja on television lisäksi printtimedialle, radiolle ja still-kuville.

Tuomari on antanut uutisorganisaatioille maanantaihin asti aikaa jättää hakemus väliaikaisesta määräyksestä, jolla Trumpin lätkäisemä porttikielto pantaisiin jäihin pidemmäksi aikaa.