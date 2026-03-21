Iranin television mukaan kyseessä oli Iranin vastaus Israelin aiempaan hyökkäykseen Natanziin, jossa sijaitsee yksi Iranin ydinlaitoksista.
Israel sanoo Iranin ohjuksen iskeytyneen tänään Dimonan kaupunkiin, jonka ulkopuolella sijaitsee Israelin ydinlaitos.
Iskussa haavoittui Israelin mukaan noin 40 ihmistä. Heistä ainakin yksi oli lapsi, 10-vuotias poika, joka haavoittui iskussa singonneista sirpaleista. Israelin armeija kertoi Iranin ohjuksen iskeneen suoraan rakennukseen Etelä-Israelin Dimonassa.
Dimonan ulkopuolella sijaitsee Israelin ydinlaitos, jossa Israelin mukaan keskitytään tutkimukseen.
Israel ei ole kovin avoimesti kertonut ydinohjelmastaan, mutta kyseisessä ydinlaitoksessa uskotaan sijaitsevan Lähi-idän toistaiseksi ainoat ydinaseet.
IAEA vetosi pidättyvyyden puolesta
Iranin Dimonaan tekemän iskun jälkeen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kehotti osapuolia "mahdollisimman suureen pidättyvyyteen sotilaallisissa toimissa".
IAEA:n mukaan sillä on tieto iskusta Dimonan kaupungissa. Samalla se vahvisti, ettei mitään viitteitä Israelin ydinlaitoksen vaurioitumisesta ollut.
– Alueen valtioilta saadut tiedot osoittavat, että epänormaaleja säteilytasoja ei ole havaittu, järjestö sanoi X-viestissään myöhään lauantaina Suomen aikaa.
Iran: Vastaus iskusta ydinlaitokseen
CNN:n mukaan ohjuksen iskeytyminen kaupungin keskustaan ja siitä seurannut räjähdys näkyivät Israelin pelastuslaitoksen jakamasta videomateriaalista. Tätä ennen ilmahälytys soi Dimonassa muutamaan otteeseen, CNN kertoi.
Iranin yleisradioyhtiö IRIB TV:ssä sanottiin, että Dimonaan tehty hyökkäys oli Iranin vastaus Israelin aiempaan hyökkäykseen Natanziin, jossa sijaitsee yksi Iranin ydinlaitoksista.
Yksi Israelin hätäapupalveluista sanoi CNN:n mukaan, että pelastajat hoitavat useita uhreja useissa eri paikoissa. Toinen hätäapupalvelu kertoi hoitavansa noin 20:tä ihmistä, mukaan lukien 10-vuotiasta poikaa, joka haavoittui sirpaleista.
Iran kertoi lauantaina Yhdysvaltojen ja Israelin hyökänneen Natanzin ydinlaitokseen maan keskiosassa.
Iranin mukaan hyökkäys ei aiheuttanut säteilyvuotoja. IAEA myös vahvisti viestipalvelu X:ssä, ettei laitoksen ulkopuolella ole raportoitu säteilytasojen nousua.
Israel iski myös Iranin ohjuksiin
Israel sanoi iskeneensä myös Iranin ballististen ohjusten valmistuslaitoksiin lauantain vastaisena yönä Teheranissa. Israelin mukaan Iran kehitti niissä ballististen ohjustensa tärkeitä komponentteja.
Iskut heikensivät merkittävästi Iranin kykyä jatkaa tuotantoa näissä paikoissa, Israelin lausunnossa sanottiin.
Israel kertoi lauantaina myös, että sen ilmapuolustus oli torjunut Iranista ammuttuja ohjuksia.
Iranilta "holtiton" isku
Iran puolestaan on äskettäin yrittänyt iskua noin 4 000 kilometriin päähän, mikä herätti huolta siitä, että Iran kävisi yhä hyökkäävämmäksi.
Iran yritti tehdä ohjusiskun Intian valtamerellä Diego Garcian saarella sijaitsevaan Yhdysvaltojen ja Britannian yhteiseen sotilastukikohtaan. Hyökkäys ei onnistunut, sanoi britannialainen viranomaislähde uutistoimisto AFP:lle.
Britannian ulkoministeri Yvette Cooper tuomitsi Iranin toimet "holtittomina".
G7 ja EU tuomitsivat Iranin iskut
Myös maailman johtavien talousmaiden G7-ryhmä sekä Euroopan unioni vaativat Irania lopettamaan iskut välittömästi ja ilman ehtoja yhteisessä lausunnossaan myöhään lauantaina Suomen aikaa.
Tiukan lausunnon allekirjoittivat G7-maat, eli Yhdysvallat, Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani ja Britannia, sekä EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas.
Lähi-idässä on käyty sotaa kolme viikkoa. Sota leimahti Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua iskut Iraniin helmikuun 28. päivänä.