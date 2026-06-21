Iranin uutistoimiston Tasnimin mukaan Iranin valtuuskunta on poistunut rauhanneuvotteluista protestina Donald Trumpin kommenteille.
Iranin valtiollisen television mukaan Sveitsissä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä käytävien neuvottelujen ensimmäinen kierros on päättynyt.
Iranin mukaan ensimmäisellä kierroksella ei keskusteltu ydinohjelmasta.
Neuvotteluissa on valtiollisen television mukaan pääasiassa käyty läpi, miten maiden välisen aiesopimuksen eri kohdat aiotaan toteuttaa.
Ensimmäisen neuvottelukierroksen kerrotaan kestäneen 80 minuuttia.
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Uutistoimisto: Iran protestoi Trumpin lausuntoja
Iraninilaisen uutistoimiston Tasnimin mukaan Iranin valtuuskunta poistui paikalta protestina Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin iltapäivällä sosiaaliseen mediaan kirjoittamille kommenteille. Asiasta kertoi Reuters.
Trump uhkasi päivityksessään Irania uusilla iskuilla, jos Iran ei saa tukemiaan tahoja kuriin Libanonissa. Trump vaikutti viittaavan äärijärjestö Hizbollahiin, jota Iran tukee.
Trump myös sanoi, että Yhdysvallat iskisi Iraniin kesän aiempia iskuja kovemmin.
Iran ja Yhdysvallat aloittivat tänään rauhanneuvottelut Sveitsissä.
Ranskan ulkoministeriö kertoi illalla maan ulkoministerin Jean-Noël Barrotin tapaavan Qatarin pääministerin Sveitsissä huomenna maanantaina.