Kullan hinta ennätyslukemissa – onko nyt aika myydä vanhat lahjakorut?

Kulta on nyt arvossaan. Pelkästään tämän vuoden alusta kullan hinta on noussut noin 30 prosenttia. Kullan arvoa nostavat esimerkiksi sijoittajien huolet inflaatiosta sekä geopoliittisista kriiseistä.

Kullan hinta ilmoitetaan yleisesti mittayksikkö unssin avulla. Yksi unssi on vajaat 30 grammaa.

Maanantaina 18.8.2025 yhden unssin hinta on ollut noin 3 348 dollaria eli noin 2 870 euroa, mutta hinta vaihtelee jatkuvasti.

Nordean senioristrategi Hertta Alava sanoo Viiden jälkeen -lähetyksessä, että kullan hinta on noussut pääasiassa varautumisen takia.

9:03 Nordean senioristrategi Hertta Alava, kertoo kultaan sijoittamisesta, sekä miksi kulta on kallista ja kuinka paljon sen arvo voi vielä nousta.

– Ehkä tärkein selittäjä on se, että keskuspankit, etenkin Aasiassa, ovat lähteneet ostamaan kultaa osaksi valuuttavarantojaan.

– He haluavat hajauttaa riskejä ja varautua mahdollisiin tuleviin sanktioihin, kuten Venäjälle on käynyt, Alava arvioi.

Kulta ei maineestaan huolimatta ole täysin riskitön sijoitus, eikä arvo nouse aina odotusten mukaisesti.

– Jos esimerkiksi Lähi-itään tai Ukrainaan saataisiin rauha, sijoittajat saattaisivat kotiuttaa voittoja.

Kultakorut rahaksi

Kullan hinnan nousun myötä moni on kiinnostanut, kannattaisiko vanhat lahjakorut muuttaa rahaksi.

Vanhempien korujen myyntiin erikoistuneessa Holmaston koruliikkeessä ilmiö näkyy päivittäin.

– Tätä hullunmyllyä on jatkunut jo puoli vuotta. Olemme ostaneet koko ajan ja jonoa on periaatteessa koko ajan, Holmaston omistaja Sebastian von Schantz toteaa.

Korulippaan pohjalle unohtuneen arvokorun tunnistaa asiantuntijan mukaan muutamasta yksityiskohdasta, kuten kultaleimoista.

Muita vaikuttavia asioita ovat muun muassa brändi, sekä sen hetkinen kysyntä eli myytävyys.

– Sieltä löytyy yleensä leimana 14 karaattia tai 18 karaattia. Ja kulta on tietysti painava metalli, niin siitä sen tunnistaa myöskin, kultakauppias kertoo.

Jos oman kultaesineen arvo kiinnostaa, kannattaa esine viedä arvioitavaksi. Kun kullan arvo on korkealla, pienikin korukasa voi tuoda omistajalleen iloisen yllätyksen.

– Paljon tulee sellaisia [asiakkaita] jotka luulevat, että ei ole minkään arvoinen. Nyt kun kullan arvo on korkea, niin onkin positiivinen yllätys, että se summa voikin olla hirveän suuri mitä saa ihan muutamastakin korusta, von Schantz vinkkaa.