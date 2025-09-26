Poliisi suisti sinnikkäästi pakoon yrittäneen rattijuopon tieltä Jämsässä heinäkuussa.
Mies oli ottanut Jyväskylässä luvattomasti käyttöönsä auton ja maalannut sen.
Jämsässä auto päätyi poliisin kiinnostuksen kohteeksi ja poliisi antoi sille pysähtymiskäskyn. Auton kuljettaja kuitenkin lähti pakoon kohti Tamperetta.
Paon aikana mies ohitteli muuta liikennettä laittomasti ja seilasi kaistoilla.
Poliisi yritti useamman kerran pysäyttää auton kiilaamalla auton rinnalle ja ajamalla siihen kiinni, mutta pakoauto onnistui useamman kerran välttämään pysäytyksen ja jatkamaan pakoaan.
Video tallensi pakkopysäytyksen
Auto onnistui välttämään jopa piikkimaton väistämällä pientareen puolelle. Tämän jälkeen auton kuljettaja törmäsi poliisiauton kylkeen.
Lopulta poliisiauto ajoi kiinni pakenevaan autoon ja suisti auton ulos tieltä.
Miehen verestä todettiin amfetamiinia ja useampaa huumaavaa lääkeainetta. Lisäksi hänellä oli hallussaan amfetamiinia.
Mies tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeutta, huumausaineen käyttörikoksesta ja moottoriajoneuvon käyttövarkaudesta 9 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Miehellä oli entisestään kontollaan useampia liikenne- ja omaisuusrikoksia.