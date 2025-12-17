Rob ja Michele Reinerin tytär löysi isänsä ruumiin.

Näyttelijä-ohjaaja Rob Reiner, 78, ja hänen vaimonsa Michele Singer Reiner, 68, löydettiin sunnuntaina kuolleina kotoaan Los Angelesista.

Pariskunnan poikaa, 32-vuotiasta Nick Reineria epäillään murhista ja hänet pidätettiin maanantaina. Yhdysvaltalaismedian mukaan Nick Reiner oli riidellyt vanhempiensa kanssa lauantai-iltana pidetyissä Hollywood-juhlissa.

People-lehden mukaan parin tytär Romy Reiner löysi isänsä ruumiin sunnuntaina. The New York Times kertoo, ettei Romy ollut tietoinen myös äitinsä menehtyneen.

Romy saapui paikalle, kun hieroja ilmoitti hänelle, ettei hän päässyt sisälle kiinteistöön. Romy löysi isänsä ruumiin ja poistui paikalta.

Näyttelijänä Reiner muistetaan parhaiten roolistaan Perhe on pahin -komediasarjassa, jota esitettiin 1970-luvulla. Tunnetuimpia Reinerin ohjaustöitä ovat Kun Harry tapasi Sallyn, Stand by Me – viimeinen kesä, Hei me rokataan! ja Prinsessan ryöstö.

Rob Reinerin puoliso Michele Singer Reiner on työskennellyt esimerkiksi valokuvaajana.