Jonatan Johansson liittyy miesten jalkapallomaajoukkueen valmennusryhmään syksyn Kansojen liigan, tulevat EM-karsinnat ja mahdollisen EM-lopputurnauksen kesällä 2028 kattavalla sopimuksella, Palloliitto kertoo.



Johansson korvaa päävalmentaja Jacob Friisin valmennusryhmässä Tim Sparvin, joka on siirtynyt portugalilaisen CD Mafran päävalmentajaksi.



Johansson edusti pelaajana Suomea 105 miesten maaottelussa. Johansson on valmentanut muun muassa Skotlannissa Rangersia ja Suomessa TPS:aa. Tällä hetkellä hän valmentaa Rangersin akatemiajoukkueessa.