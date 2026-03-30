Alkon myynti romahti viime vuonna.
Sekä Alkon litramyynti että liikevaihto laskivat viime vuonna lähes kahdeksan prosenttia.
Syynä olivat Alkon mukaan alkoholilain muutokset, kuluttajien taloustilanne ja väkevien alkoholiveron korotus.
Alkoholilaki uudistui vuoden 2024 kesällä. Sen jälkeen päivittäistavarakaupoissa on saanut myydä käymisteitse valmistettuja enintään kahdeksan prosenttia alkoholia sisältäviä alkoholijuomia.
Lue myös: Tämä on Alkon ylivoimaisesti myydyin juoma
Katso myös: Näin avaat viinitonkan oikeaoppisesti
1:16Tiesitkö tämän kikan?