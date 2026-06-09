Romahduksen syytä selvitetään.

Neste Huili Warkaudenportin sisäkatto romahti varhain tänä aamuna.

Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin.

Huoltoaseman kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen.

Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Huoltoasema on varmuudella kiinni usean päivän ajan.