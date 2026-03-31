Sandwich-vanhemmalla tarkoitetaan henkilöä, joka huolehtii sekä omista lapsistaan että ikääntyvistä vanhemmista.

Väestöliitossa on huomattu, että kahden sukupolven välissä olevat vanhemmat tarvitsevat tukea tilanteessa, jossa sekä työ että niin sanottu hoivaloukku kuormittavat. Väestöliitto järjestää heille webinaareja, jossa tuntojaan saa purkaa avoimesti.

Puhutaan sandwich-vanhemmista. Se tarkoittaa useimmiten keski-ikäistä henkilöä, joka huolehtii sekä omista lapsistaan että ikääntyvistä vanhemmistaan. Usein työpaineet – tai työttömyys ja taloushuolet – lisäävät puristusta.

Perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa Väestöliitosta kertoo ihmisten lähettävän kysymyksiä webinaareihin laidasta laitaan.

– Aika usein hoivaloukussa olevat ihmiset puhuvat omasta velvollisuuden tunteestaan tai ylitunnollisuudesta. Joskus kysytään myös, miten asettaa rajoja ja pitää huolta omasta jaksamisestaan. Moni sanoo, ettei millään voi revetä niin moneen paikkaan, Oulasmaa kertoi MTV:n Huomenta Suomessa.

Vanhemmuuden asiantuntija Johanna Sassali Väestöliitosta kertoo sandwich-vanhemman olevan useimmiten nainen.

– Se on kenties myös ylisukupolvinen rooli, jonka naiset herkästi ottavat itselleen. Omaishoitajistakin noin 70 prosenttia on naisia, Sassali sanoo.

